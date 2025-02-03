建行銷售部時任董事總經理被控非禮女下屬　事主供稱屢被對方摸臀、腰及手臂 (16:01)

54歲被告黎敬倫報稱公司經理，否認三度非禮及兩項普通襲擊罪名。他分別被控於2023年3月16日、4月6日及6月1日，在中環中國建設銀行大廈與友邦金融中心之間的天橋、近昃臣道的行人隧道以及置地廣場的扶手電梯上猥褻侵犯女子X。他另被控於2023年3月中旬至4月24日，在中國建設銀行大廈交易服務部2次襲擊女子X。

現年39歲的韓籍女事主X於2023年2月加入涉案銀行交易銀行銷售部，被告為她直屬上司。X憶述，同年3月16日早上她首次和被告外出到金鐘一間律師行見客，回程途中兩人時有交談，其間突感到自己臀部被「篤」了兩至三次，每次相隔一至兩分鐘。

X續說，同年4月6日下午4時半許，兩人再次外出見客，在步行至昃臣道的行人隧道前，她走在被告前方，突感到有一隻手壓在她的臀部上。X形容當刻感到驚訝，如電影慢動作鏡頭的「非真實」感覺；她望向被告時，被告報以微笑。X表示，因手已離開她的臀部，加上她當時情況激動，聽到心怦怦地跳動，當時即使她沒有男友，Ｘ仍向被告表示會在該周末見她男友，目的希望被告停止之前行為，不要再繼續做。

X又指，於同年3至4月，被告兩度以教授她銷售技巧為名，着她進入其辦公室。她坐在被告的左邊，被告右手拿着筆，左手會有時摸她的腰、掃她的手臂，又用兩隻手指夾她面頰，眼神如當她是可愛的小孩，但X庭上表示：「我覺得唔應該做呢啲行為，覺得好奇怪」。