明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

建行銷售部時任董事總經理被控非禮女下屬　事主供稱屢被對方摸臀、腰及手臂 (16:01)

中國建設銀行（亞洲）交易銀行銷售部的時任董事總經理黎敬倫，涉於2023年三度非禮及兩度襲擊的韓籍女下屬，案件今（3日）在東區裁判法院開審。女下屬在屏風下供稱，她上班首兩個月與被告外出開會時，已兩度遭對方非禮臀部，她形容當刻「好驚訝」，有「非現實」的感覺，好像處於如電影慢動作鏡頭中，當她望向被告時，被告報以微笑。

54歲被告黎敬倫報稱公司經理，否認三度非禮及兩項普通襲擊罪名。他分別被控於2023年3月16日、4月6日及6月1日，在中環中國建設銀行大廈與友邦金融中心之間的天橋、近昃臣道的行人隧道以及置地廣場的扶手電梯上猥褻侵犯女子X。他另被控於2023年3月中旬至4月24日，在中國建設銀行大廈交易服務部2次襲擊女子X。

現年39歲的韓籍女事主X於2023年2月加入涉案銀行交易銀行銷售部，被告為她直屬上司。X憶述，同年3月16日早上她首次和被告外出到金鐘一間律師行見客，回程途中兩人時有交談，其間突感到自己臀部被「篤」了兩至三次，每次相隔一至兩分鐘。

X續說，同年4月6日下午4時半許，兩人再次外出見客，在步行至昃臣道的行人隧道前，她走在被告前方，突感到有一隻手壓在她的臀部上。X形容當刻感到驚訝，如電影慢動作鏡頭的「非真實」感覺；她望向被告時，被告報以微笑。X表示，因手已離開她的臀部，加上她當時情況激動，聽到心怦怦地跳動，當時即使她沒有男友，Ｘ仍向被告表示會在該周末見她男友，目的希望被告停止之前行為，不要再繼續做。

X又指，於同年3至4月，被告兩度以教授她銷售技巧為名，着她進入其辦公室。她坐在被告的左邊，被告右手拿着筆，左手會有時摸她的腰、掃她的手臂，又用兩隻手指夾她面頰，眼神如當她是可愛的小孩，但X庭上表示：「我覺得唔應該做呢啲行為，覺得好奇怪」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞