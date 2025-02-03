反恐第二案　控方指被告Telegram群組曾談悼念周梓樂時放炸彈 (15:17)

警方從首被告何卓為的手機，擷取Telegram群組「烘焙同好會0.3」對話。群組成員疑討論2020年3月將軍澳引爆炸彈計劃，包括車手早一日取「蛋糕」和更換車牌，翌日各人在將軍澳佈置祭壇和「派蛋糕」。

根據呈堂信息，疑為何卓為的帳號表示「香港仔買多少少S」。警員溫文鏡供稱從閉路電視可見，何卓為和何培欣當時在鴨脷洲中藥行購買硫磺；據其認知，「S」是指硫磺（sulfur）。針對何卓為帳號發送廁所試爆片段，溫稱片中的廁所位於涉案大角咀宏創方5樓單位，因片中的馬桶污漬、拖把位置和單位相似。

至於行動安排，疑為第四被告張家俊的帳號曾發送一張清單，包括「試24條引線」、「印假行車證」和「搵文膽寫ISIS級鴻文」等。第五被告楊怡斯的帳號則建議引爆時，可設喇叭播放「黑警中肺炎，全家玩X完」的歌曲；張的帳號回覆「炸完佢地聾X咗……佢哋聽唔到」。楊的帳號曾發送文宣圖片，寫有「聽日手足去將軍澳任務」，呼籲當晚攜帶鮮花默哀。

此外，張家俊的帳號曾談及找「鬼車」和買「鬼牌」。疑為第三被告吳子樂的帳號則發送語音信息，稱可以安排女友搭機場巴士，將行李箱運到將軍澳，「扮哂係機啱啱返嚟，攞住個篋落車，然後再dead drop（傳遞）畀你哋」。控方表示，錄音中字眼有何意思，交由陪審團決定。

庭上亦播放何卓為手機收到的WhatsApp語音信息，當中一把男聲表示「儘量幫我殺一隻狗，一定要殺一隻狗，佢哋對我哋香港人真係好殘忍」。聆訊明續。