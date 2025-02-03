黎智英案｜黎智英否認藉探女兒為由改保釋條件赴美　稱希望見彭斯為港爭取保護 (15:16)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案上月因農曆新年短暫休庭，今（3日）重新開庭，踏入第126日審訊。控方展示2020年黎智英與助手Mark Simon的信息來往，顯示黎於2020年6、7月間欲訪美，控方指出，黎當時涉一宗刑事恐嚇案，有不得離港的保釋限制，但以到美國探望當時剛誕下嬰兒的女兒及剛出生的外孫女為由申請更改保釋條件，作訪美藉口，黎於庭上否認，但指希望會面為港爭取保護。
控方展示2020年2月Mark Simon發送給黎的信息，提到彭斯和一些高級職員閱讀過黎在《華爾街日報》的文章，他們很希望與黎會面。5月30日黎稱應盡快安排午膳和其他活動，Simon回覆指美國政府和議員要遵從隔離要求，雖然議員不在城裏，但有美國國安會和國務院人員等，只要約定日期，便可會見時任美國副總統彭斯；黎表示「Ok, 謝謝」。黎於庭上確認他當時有意再度起程前往美國，控方指出人大5月28日宣布制定《港區國安法》，但黎仍意圖在美游說、尋求敵對行動，黎否認。
黎作供確認從信息看來，Simon在2月後安排他訪美事宜，包括擬會見的人物。庭上展示6月8日黎從秘書轉寄給Simon他的訪美行程表，顯示黎打算6月24日啟程，7月中旬回程。控方指黎另涉一宗刑事恐嚇案，當時的保釋條件包括不得離港，正因黎有意訪美，因此後來黎才透過法律代表到高院申請更改保釋條件。黎解釋保釋事宜由律師處理，又指他希望到美國探望剛生產的女兒和剛出生的外孫女。
5月22日信息中黎對Simon説「我要先取得外孫女的出生證明，使我的申請合理」，27日黎再指女兒已產子，出生證明會於約一周內準備妥，計算隔離時間，他可在約6月20日午膳，「在這危機之中是很好的保護，希望也能看見『大佬』(big boss)」。控方質疑黎以外孫女出生作訪美藉口，黎否認，但指希望會面為港爭取保護，「大佬」即彭斯；無爭議黎的申請在6月12日被拒絕。