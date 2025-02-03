黎智英案｜黎智英否認藉探女兒為由改保釋條件赴美　稱希望見彭斯為港爭取保護 (15:16)

控方展示2020年2月Mark Simon發送給黎的信息，提到彭斯和一些高級職員閱讀過黎在《華爾街日報》的文章，他們很希望與黎會面。5月30日黎稱應盡快安排午膳和其他活動，Simon回覆指美國政府和議員要遵從隔離要求，雖然議員不在城裏，但有美國國安會和國務院人員等，只要約定日期，便可會見時任美國副總統彭斯；黎表示「Ok, 謝謝」。黎於庭上確認他當時有意再度起程前往美國，控方指出人大5月28日宣布制定《港區國安法》，但黎仍意圖在美游說、尋求敵對行動，黎否認。

黎作供確認從信息看來，Simon在2月後安排他訪美事宜，包括擬會見的人物。庭上展示6月8日黎從秘書轉寄給Simon他的訪美行程表，顯示黎打算6月24日啟程，7月中旬回程。控方指黎另涉一宗刑事恐嚇案，當時的保釋條件包括不得離港，正因黎有意訪美，因此後來黎才透過法律代表到高院申請更改保釋條件。黎解釋保釋事宜由律師處理，又指他希望到美國探望剛生產的女兒和剛出生的外孫女。

5月22日信息中黎對Simon説「我要先取得外孫女的出生證明，使我的申請合理」，27日黎再指女兒已產子，出生證明會於約一周內準備妥，計算隔離時間，他可在約6月20日午膳，「在這危機之中是很好的保護，希望也能看見『大佬』(big boss)」。控方質疑黎以外孫女出生作訪美藉口，黎否認，但指希望會面為港爭取保護，「大佬」即彭斯；無爭議黎的申請在6月12日被拒絕。