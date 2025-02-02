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社協籲保留2元乘車優惠 (21:59)

面對政府財赤，年滿60歲長者2元乘車優惠備受爭議。香港社區組織協會及香港老人權益聯盟（老權）呼籲政府保留2元乘車優惠，並引述2021年政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃全面檢討報告，指「長車短搭」開支只佔計劃整體開支1.8%至2.3%，認為若以「長車短搭」為由推翻乘車優惠有欠公允。

社協、老權及一眾長者昨日舉行長者新春論壇，並向立法會議員林筱魯、林振昇、林哲玄及狄志遠表達新春願望。社協及老權指，支援就業亦是2元乘車優惠目標之一，若以長者就職毋須優惠為名削減乘車優惠，則自相矛盾，亦會加重基層中高齡人士負擔，如60至64歲者，因此希望政府保留2元乘車優惠。

公營醫療收費檢討結果即將公布，社協及老權建議政府應先加強基層醫療網絡，並在收費檢討豁免貧窮長者收費，包括領取長者生活津貼的長者，又提議可於明年推出的社區藥房計劃，涵蓋可負擔藥物預先包裝、藥物整合及諮詢服務，同時擴展遙距診症，豁免綜援長者的藥物送遞費 ，便利行動不便的長者及慢病患者。

至於長者就業，社協及老權促請政府制訂全面的長者就業友善政策，例如考慮放寬長者生活津貼資產限制，以及完全取消工作收入限額，鼓勵資產有限而有意工作的長者持續就業。

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