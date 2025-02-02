新界北總區總部佩槍意外走火　無人受傷 (22:54)

翻查資料，現時警隊軍裝人員使用「史密夫威信軍警十型」左輪手槍，刑事單位人員則使用「適格紹爾」P250半自動手槍。警方去年7月公布，引入兩款國產半自動手槍，逐步取替兩款美國製手槍。已採購的兩款內地製九毫米手槍，型號為「CF98-A」和「CS/LP5」，分別供前線軍裝部和刑事單位人員使用。兩款手槍的安全性能和操作標準均達到國際標準，新手槍設手動安全掣，能讓警員將手槍設於安全模式，減低意外走火的風險；而更換新手槍的彈匣簡單快捷，補充子彈速度亦更快。新手槍訓練課程將會分階段進行，警方每年訓練到2000名警員轉用。首批接受訓練的單位包括衝鋒隊、機動部隊、快速應變部隊及總部刑事部人員，並於去年7月25日起配備新槍執勤；而其他人員亦會分階段陸續受訓，未受訓人員則會繼續使用現有手槍。

根據資料，今年1月，一名軍裝女警於跑馬地分區警署退彈區為點三八左輪佩槍退膛時，懷疑走火，射出一發子彈。女警手部受傷，由救護車送院治理。2024年7月，一名隸屬牛頭角分區的男警在該分區警署上彈區為一支左輪佩槍上彈，懷疑走火發射一發子彈，無人受傷。