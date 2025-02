美國總統特朗普多次揚言「收回」巴拿馬運河,魯比奧在日前電視節目稱,有人爭辯雖然運河涉事公司在香港而非中國大陸註冊,但他質疑任何在中國內地或香港運作的公司,都要聽令中國政府,並形容香港「比任何時候都受中國操縱」(more than ever controlled by China)。

特區政府發言人反駁,香港特區是中華人民共和國不可分離的部分;根據《憲法》和《基本法》,香港特區實行高度自治,亦實行自由貿易政策,保障貨物、無形財產和資本的流動自由。發言人又說,香港一直堅定支持多邊貿易制度,反對任何國家施加阻礙正常貿易或商業運作的措施或限制。

發言人表示,所有在港註冊的公司均需按香港法例及(如在境外)當地法規營運,特區政府從無干預香港公司的商業營運。