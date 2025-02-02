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政府明公布去年第四季及全年經濟估計數字　陳茂波：本港經濟穩中有進 (15:59)

政府明天（3日）將公布2024年第四季及全年經濟預先估計數字，財政司長陳茂波今日在網誌透露，數字顯示本港經濟處於「穩中有進」的勢態，反映較近期趨勢的季度數字續有改善。另外，旅客人數顯著增加，私人消費亦在季內稍為穩定下來，就業市場仍然理想，通脹保持溫和，陳形容今年本港經濟以平穩態勢開局。然而，面對外圍政經局勢和高息環境持續的風險，仍是要小心謹慎應對。

股市方面，去年9月底至今交投持續暢旺，一月份日均成交額達1476億港元，較去年全年日均成交額高約12%，亦較去年12月增加約4%。樓市方面，市場數據顯示交投繼續大致平穩。

陳茂波稱，為求經濟加速發展，單靠重覆現有模式，並不能跟上新興趨勢和不斷轉變的商業環境，強調科技創新是提升競爭力的核心，政府未來會繼續從人才、數據、算力、算法、應用場景等方面推動香港人工智能的發展，並推進以人工智能為核心的科研成果轉化和應用，目標是將創新科技落地為實際的社會和經濟效益。

料美國加徵對本土影響更大　惟高息口料影響本港營商環境

另外，美國周二起會向中國商品加徵10%關稅，陳茂波在商台節目表示，是次加關稅或對美國本土影響更大，因預料此關稅增幅下「相當大部分」會轉嫁予當地民眾，料美國在總統特朗普較積極於國內投資推動基建的態度下，通脹會高企，所致的高息口亦會令香港一段時間持續處於高息環境，影響本港營商環境及資產市場。

陳茂波早前出席瑞士達沃斯世界經濟論壇年會，指會上普遍看好美國經濟，並關心內地經濟情況及發展機遇，較少提及歐洲；日本、印度兩國亦派出大規模代表團，而中東、東南亞亦各自努力招商。他指活動仍以歐美國家為主，大部分時間討論經濟、金融投資，較少涉獵政治，相信現時局勢下，雙邊、多邊及區域合作會愈來愈重要。

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