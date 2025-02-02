周二啟德體育園演練動用4.4萬公務員料花440萬車馬費 主場館首次開天幕作賽 (13:21)

周二演練將續動員公務員及政府僱員參與，公務員事務局上月回覆稱，將向每人發放100元車馬費，開支由各政策局和部門以現有資源承擔。連同上月演練的4.8萬名參與公務員，兩次演練合計涉至少920萬元額外開支。

政府今交代周二演練詳情，當日主場館將上演傑志對北區（U22）足球賽事，並分3階段測試體育園及周邊配套的承載力。當天，所有參加者將在傍晚6時起陸續入場，經安檢及驗票程序後，再按門票上指定座位入座。晚上約8時，演練專責組將派出紅隊模擬突發事，例如球迷投擲物品或衝出賽場，消防處亦模擬小型火警事件。至晚上約10時，4.8萬名參與者可自行揀選交通工具離場，其餘2000人則參與測試大型模擬火警事故下緊急疏散。

周一鳴表示，周二演練與上月底的性質不同，其中足球賽事的開場時間將與下班時間重疊，加上翌日同時上班日，相信大多參加者會在散場後即時離場，對周邊交通配套的壓力將更多。他又說，今次將首次打開主場館的天幕進行測試，環保署將監察音量水平。