周二啟德體育園演練動用4.4萬公務員料花440萬車馬費 主場館首次開天幕作賽 (13:21)

繼上月底後，啟德體育園將於周二（4日）再動員約5萬人，在主場館進行第二次大規模演練。今次有約4.4萬名公務員參與，換言之將額外產生至少440萬元車馬費開支。跨部門演練小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴回應是否符合效益時表示，當局透過每次演練了解及改善交通安排等，為揭幕作準備，「是長遠計對香港整體的效益，可能不是現在看到的目前一千萬或數百萬元。」
周二演練將續動員公務員及政府僱員參與，公務員事務局上月回覆稱，將向每人發放100元車馬費，開支由各政策局和部門以現有資源承擔。連同上月演練的4.8萬名參與公務員，兩次演練合計涉至少920萬元額外開支。
政府今交代周二演練詳情，當日主場館將上演傑志對北區（U22）足球賽事，並分3階段測試體育園及周邊配套的承載力。當天，所有參加者將在傍晚6時起陸續入場，經安檢及驗票程序後，再按門票上指定座位入座。晚上約8時，演練專責組將派出紅隊模擬突發事，例如球迷投擲物品或衝出賽場，消防處亦模擬小型火警事件。至晚上約10時，4.8萬名參與者可自行揀選交通工具離場，其餘2000人則參與測試大型模擬火警事故下緊急疏散。
周一鳴表示，周二演練與上月底的性質不同，其中足球賽事的開場時間將與下班時間重疊，加上翌日同時上班日，相信大多參加者會在散場後即時離場，對周邊交通配套的壓力將更多。他又說，今次將首次打開主場館的天幕進行測試，環保署將監察音量水平。