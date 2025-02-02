旅監局：未全面掌握美麗華車禍資訊　待團友心情平復後會主動了解 (13:10)

內地8天黃金周旅遊團達2000團約7萬人 較2018年倍增

就農曆新年內地8天黃金周的旅遊團數目，馬豪輝料約每日250團，合計8天約2000團、7萬名旅客，與往年相若，但比較2018年的3.5萬人則錄得約兩倍增長。而截至今日，他表示團數統計已逾1600團，旅客人數逾5.8萬，相信餘下3天的團數會微升。

馬豪輝指，內地黃金周旅行團只佔總入境旅客的5%，此期間來港旅客一般以自由行居多，旅遊團則會選擇非黃金周時段來港，因酒店食肆更容易找。而對比疫情前的2018年，7至8日的黃金周約有1200團，每團人數20至30人，合計3.5萬人，旅客人數增近倍。

將檢討導遊發牌制度

另外，政府早前公布《旅遊發展藍圖2.0》，料本港旅遊業至2028年需要多約6萬名旅遊從業員，估計屆時約有1.4萬相關職位懸空。馬豪輝指，本港旅遊業因疫情停擺3年，不少旅遊從業員因前景不明朗轉行，對比2019年疫情前約6000名導遊，今日下降至約5320人，下跌11%。馬表示會與青年團體、大專院校等合作，推廣旅遊相關資格考試，期望吸引青年人入行。

現時香港領牌導遊需先上155小時課程，牌照亦無分等級。就考牌制度，馬表示會考慮就不同旅遊種類發展不同導遊牌照，例如以帶領「打卡」旅遊與「深度遊」作區分，並設初級、中級、高級及「大牌」等級別，以降低新人入行門檻，但強調考試及上課要相輔相成。他認為，若能證明導遊工作持平、業界地位可提升，自然會吸引青年人入行。

至於應否透過輸入外勞補充導遊空缺，馬強調應以「本地人士優先」為聘任原則，並重申旅遊從業員的質素不可因為缺人而降低。