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林正財促政府推動60至65歲人士就業　認同2元乘車優惠有優化空間　 (11:38)

面對政府財赤，近日社會對「長者2元乘車優惠計劃」討論，包括應否取消60至64歲者的優惠。行政會議成員、精神健康諮詢委員會主席林正財今早（2日）在商台節目上同意針對60至65歲人士的2元長者乘車優惠有優化空間，認為應考慮有關乘車優惠計劃如何與「真正長者」，即65歲或以上人士的乘車優惠計劃有所不同；他又認為政府應加強推動60至65歲人士就業。

林正財又稱，政府應盡快調節退休年齡，以推動銀髮經濟。他表示，相比世界上其他國家，本港60至65歲人士的工作參與率偏低，又舉列紀律部隊退休年齡仍維持55歲，政府應帶頭將退休年齡延後，並可推出逆按揭及年金等產品，或在政策上參考外國推出稅務優惠，以鼓勵公司聘請65歲長者就業。

林政財稱，大部分公司未有將退休年齡推後到65歲或以上，認為很多被迫退休的60歲人士，就成為2元乘車優惠的受惠者，「他們被迫退休要轉行，做些相對較低端的工作。如果用回以前的交通費可能抵消完後都所剩無幾；甚至（因為計劃）去做義工，繼續貢獻社會，有利他們的精神健康。」 林強調，當年把計劃合資格年齡下調有正面作用，「我們又不要完成忘記這一點。」

另外，林正財認為在財赤下，政府應檢視內部過多的工作，讓部門「輕身上陣」，並考慮政府「瘦身」，以改善架構及算法，不應每當有問題出現就堆砌資源處理。

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