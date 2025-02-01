發展局：無強迫交出茶果嶺村龍舟 房協指無參與商討及作保育條件 (19:31)

發展局重申土木工程拓展署一直與茶果嶺鄉民聯誼會等積極商討「合義龍」未來的可行保存安排，其中一個正在研究的方案是在聯誼會同意的情況下，將「合義龍」交予政府，以便日後由房協在發展項目內完整保存並向公眾展示。署方會繼續與聯誼會等討論具體保存方案。

房協則向本報表示，茶果嶺村寮屋區重建項目的文物保育安排，據悉政府一直依照古諮會通過的文物影響評估報告，與有關持份者磋商，包括與茶果嶺鄉民聯誼會積極商討「合義龍」不同的可行保存安排。房協並無參與，亦未有以村民交出「合義龍」作為保育的條件。

土拓署將聯絡聯誼會澄清誤會

發展局指由於地盤平整工程即將展開，土木工程拓展署曾向聯誼會提出可在平整工程進行期間暫為保管該龍舟，待工程完成後可將地盤和龍舟一併交予房協作出保存和展示。發展局強調從沒強迫「合義龍」擁有人交出該龍舟，而土木工程拓展署會與聯誼會聯絡，以澄清當中誤會。

房協指待移交地盤後跟進文物資源

房協表示，政府在保留及收集有關項目內的文物資源後，會於移交地盤時將這些文物資源一併交予房協。房協會按實際情況將相關的文物資源，包括「合義龍」龍舟等，在設計該發展項目時，積極考慮加以採用和作日後展示用途。