何永賢回應一手私樓供應量爭議 不宜單純以落成量當作供應量 公布數字要一致 (17:41)

何永賢稱，房屋局一直都定期公布有關數字，若單以落成量計算，過去五年（2020-2024年）私人住宅整體的每年平均落成量接近1.9萬個單位，有幾年甚至超過2萬個單位。她強調，不宜單純以落成量當作供應量，「預計供應量與預測落成量是不同的概念，兩者有重疊的地方，但不能相提並論」，解釋「預計供應量」是指預期在未來三至四年可供出售的單位，不論有關單位今天是否已落成，即包括「貨尾」單位。至於「預測落成量」則指預計在未來五年會興建好的新單位，不論有關單位是否已售出，即包括「樓花」。

何永賢表示，如未來三至四年的供應量只計及新單位落成量，便會多計了在樓花階段已賣出的單位，同時又少計了已落成但仍未售出的貨尾單位，以及預售樓花的確實供應。