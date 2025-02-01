明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

何永賢回應一手私樓供應量爭議 不宜單純以落成量當作供應量 公布數字要一致 (17:41)

中原集團創辦人兼主席施永青上周六在網台節目說，政府為安撫市民而將住宅單位供應量誇大，有關言論被前特首梁振英點名批評為「罔顧事實」。房屋局長何永賢今日（1日）在社交媒體發帖文回應，指房屋局一直都定期公布有關數字，強調不宜單純以落成量當作供應量，重申政府公布數字具一致性，以便逐年跟進，並比對《長遠房屋策略》的數字，預計未來三至四年的一手私人住宅整體供應量約為10.7萬個單位，較最初7.4萬升近45%，形容政府已成功扭轉以往房屋供求失衡的局面。

何永賢稱，房屋局一直都定期公布有關數字，若單以落成量計算，過去五年（2020-2024年）私人住宅整體的每年平均落成量接近1.9萬個單位，有幾年甚至超過2萬個單位。她強調，不宜單純以落成量當作供應量，「預計供應量與預測落成量是不同的概念，兩者有重疊的地方，但不能相提並論」，解釋「預計供應量」是指預期在未來三至四年可供出售的單位，不論有關單位今天是否已落成，即包括「貨尾」單位。至於「預測落成量」則指預計在未來五年會興建好的新單位，不論有關單位是否已售出，即包括「樓花」。

何永賢表示，如未來三至四年的供應量只計及新單位落成量，便會多計了在樓花階段已賣出的單位，同時又少計了已落成但仍未售出的貨尾單位，以及預售樓花的確實供應。

相關字詞﹕編輯推介 何永賢 房屋供應 長策

上 / 下一篇新聞