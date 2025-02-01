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【六合彩新春金多寶】歷來18次逾億頭獎攪珠　23、30、32常出現 (10:10)

六合彩新春金多寶明晚（2日）9時半攪珠，頭獎10元一注中可獲1.88億元，屬六合彩頭獎最高派彩紀錄。馬會資料顯示，過去18次實際頭獎獎金超過1億元六合彩攪珠，有3個號碼曾出現5次，其中一個五度成為中獎號碼。

馬會今次特設1.5億港元金多寶，若以10元一注獨中頭獎，估計頭獎基金高達1.88億元，不單屬有紀錄以來最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶。

馬會向本報提供資料顯示，自2014年至今實際頭獎獎金過1億元六合彩攪珠共有18次，18次攪珠中，23、30和32號均攪出5次，但23號有2次為特別號碼，32號亦有一次，只有30號是5次均屬該期頭獎中獎號碼。

最近一期逾億六合彩頭獎攪珠兩注瓜分

18次攪珠當中，只有3次包括2014年9月9日、2016年5月5日及2025年1月2日（新年金多寶）沒有幸運兒獲中頭獎，而最近一期實際頭獎獎金過1億元六合彩攪珠為1月7日攪珠，由於新年金多寶無人中頭獎，逾1.02億元多寶撥入該期攪珠，估計若10元一注獨中頭獎，派彩可高達1.28億元，結果由兩注瓜分頭獎，每注69,234,020元。

此外，馬會自六合彩在2002年發展至49個號碼，至今經歷22次新春攪珠，當中15號開出次數最多，一共攪出7次。

過去18次頭獎獎金超過1億元六合彩攪珠結果如下：

  • 2014年9月9日：7，25，27，36，39，42+31
  • 2014年9月13日：3，12，40，43，48，49+32
  • 2016年3月1日：11，16，19，21，30，33+31
  • 2016年5月5日：6，7，12，15，27，36+29
  • 2016年5月10日：20，26，28，32，40，45+43
  • 2016年7月22日：10，11，22，41，44，46+35
  • 2018年1月11日：3，29，31，43，47，49+19
  • 2019年4月20日：28，30，32，37，39，47+23
  • 2019年11月7日：7，20，30，33，34，44+46
  • 2020年1月16日：2，20，24，30，32，46+1
  • 2021年3月19日：3，8，9，14，23，25+35
  • 2022年1月20日：1，3，10，11，30，42+39
  • 2024年1月6日：1，4，24，31，33，34+2
  • 2024年2月14日：10，12，13，24，25，48+15
  • 2024年10月8日：10，16，24，32，37，40+19
  • 20224年10月28日：5，6，13，15，36，49+23
  • 2025年1月2日：9，23，42，44，45，46+22
  • 2025年1月7日：8，13，18，23，31，47+16

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