【六合彩新春金多寶】歷來18次逾億頭獎攪珠　23、30、32常出現 (10:10)

馬會今次特設1.5億港元金多寶，若以10元一注獨中頭獎，估計頭獎基金高達1.88億元，不單屬有紀錄以來最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶。

馬會向本報提供資料顯示，自2014年至今實際頭獎獎金過1億元六合彩攪珠共有18次，18次攪珠中，23、30和32號均攪出5次，但23號有2次為特別號碼，32號亦有一次，只有30號是5次均屬該期頭獎中獎號碼。

最近一期逾億六合彩頭獎攪珠兩注瓜分

18次攪珠當中，只有3次包括2014年9月9日、2016年5月5日及2025年1月2日（新年金多寶）沒有幸運兒獲中頭獎，而最近一期實際頭獎獎金過1億元六合彩攪珠為1月7日攪珠，由於新年金多寶無人中頭獎，逾1.02億元多寶撥入該期攪珠，估計若10元一注獨中頭獎，派彩可高達1.28億元，結果由兩注瓜分頭獎，每注69,234,020元。

此外，馬會自六合彩在2002年發展至49個號碼，至今經歷22次新春攪珠，當中15號開出次數最多，一共攪出7次。

過去18次頭獎獎金超過1億元六合彩攪珠結果如下：