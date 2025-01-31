美麗華港人領隊上海車禍殞命 家屬回鄉證過期 入境處提供協助 (23:05)

李振庭稱，涉事旅行團應上周日（26日）出發，今日返港，肇事的司機「是做開的」，涉事旅遊巴肇事後，安排另一部車接載旅客到機場上機，旅客已抵港並離開機場，因私隱原因未能透露兩名輕傷客人的傷勢，據其了解涉事司機沒有被捕，對旅客的賠償方面視乎旅客的旅遊保險而定。

李振庭又稱，關於事件的起因經過，尚待上海官方公佈，才可分析事故。他又指事件亦獲旅遊業議會、旅遊界立法會議員姚柏良協助聯絡上海有關單位，因領隊已離世，有很多相關文件需要內地有關部門批核，在港家屬亦需要拿到為死者家屬的證明，才能協助處理死者後事，美麗華已派員協助處理手續，入境處亦有聯絡美麗華，提醒需要處理甚麼文件及手續等。

被問到死者是否無佩戴安全帶，李振庭回應事發突然， 未能了解相關細節，強調要待官方調查，當地的旅遊巴需按照當地要求，領隊亦已經過考核領取相關牌照。

旅監局機構事務總監吳文瑾稱對事件非常難過，旅行代理商在事件發生已即時通報，旅監局會與其保持緊密聯繫及跟進事件，為受影響的團友和離世領隊的家屬提供一切可行的協助。