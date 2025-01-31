明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

美麗華港人領隊上海車禍殞命 家屬回鄉證過期 入境處提供協助 (23:05)

美麗華旅遊一個16人旅行團今日（31日）下午於上海發生交通意外，乘搭的旅遊巴在前往上海浦東機場期間撞到道路護攔，一名港人領隊死亡。美麗華旅遊有限公司總經理李振庭稱，不揣測事件起因，已就事件通知離世領隊的家屬及旅監局，其中一名家屬可動身到上海，惟其回鄉證已過期，入境處正尋找有無特別途徑協助家屬到上海，美麗華亦會派員陪同家屬北上，其餘導遊、大部分旅客均無受傷，有旅客因車禍受驚，兩客人要求在上海的醫院檢查後無礙，全團今日返港。

李振庭稱，涉事旅行團應上周日（26日）出發，今日返港，肇事的司機「是做開的」，涉事旅遊巴肇事後，安排另一部車接載旅客到機場上機，旅客已抵港並離開機場，因私隱原因未能透露兩名輕傷客人的傷勢，據其了解涉事司機沒有被捕，對旅客的賠償方面視乎旅客的旅遊保險而定。

李振庭又稱，關於事件的起因經過，尚待上海官方公佈，才可分析事故。他又指事件亦獲旅遊業議會、旅遊界立法會議員姚柏良協助聯絡上海有關單位，因領隊已離世，有很多相關文件需要內地有關部門批核，在港家屬亦需要拿到為死者家屬的證明，才能協助處理死者後事，美麗華已派員協助處理手續，入境處亦有聯絡美麗華，提醒需要處理甚麼文件及手續等。

被問到死者是否無佩戴安全帶，李振庭回應事發突然， 未能了解相關細節，強調要待官方調查，當地的旅遊巴需按照當地要求，領隊亦已經過考核領取相關牌照。

旅監局機構事務總監吳文瑾稱對事件非常難過，旅行代理商在事件發生已即時通報，旅監局會與其保持緊密聯繫及跟進事件，為受影響的團友和離世領隊的家屬提供一切可行的協助。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞