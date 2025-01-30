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食環署聯同警方拘捕一男一女 涉非法兜售纜車票 (22:03)

近日東涌昂坪360纜車站附近有人懷疑非法兜售纜車票，食環署今日（30日）聯同警務處大嶼山北分區展開行動，拘捕一男一女涉嫌無牌販賣及阻街。食環署稱正與相關機構和部門商討，研究從纜車門票源頭着手，遏止無牌販賣纜車票活動。

昂坪360發言人回覆本報稱得悉相關拘捕行動，又稱曾多次發現有人於不同網上銷售平台進行可疑大手交易，已多次要求相關平台取消可疑交易並凍結相關帳戶。發言人稱，本月先後凍結兩個不同平台的可疑帳戶，惟有關人士持續在不同平台申請新帳戶購票轉售。

發言人續稱，自前年起發現有人非法兜售門票，已向相關部門及旅遊監管機構反映，有關部門曾在前年及去年採取兩次行動驅逐有關人士。發言人稱已在東涌纜車站當眼處豎立告示並廣播，提醒切勿光顧無牌兜售，應循正規途徑購票，並會積極配合有關部門工作，期望杜絕非法兜售。

食環署與警方今日在東涌美東街展開反無牌販賣聯合行動，警員喬裝顧客到攤檔蒐集證據，發現兩人正販賣昂坪360纜車票，食環署職員隨即以無牌販賣及在公眾地方造成阻礙拘控49歲男子及21歲女子，均持香港身分證，行動中檢獲纜車票兌換券、價目牌、金屬摺枱及八達通流動收款機等。

根據《公眾衛生及市政條例》，除非持有效小販牌照，否則不得在街道上販賣，違例者一經定罪最高罰款1萬元及監禁6個月，涉案貨物及設備會被檢取及充公。此外，若無牌販賣活動同時阻塞公眾地方，違例人士會被加控《簡易程序治罪條例》，一經定罪最高罰款2.5萬元或監禁3個月。

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