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煙花匯演在即 有人早4小時到尖沙嘴海旁 (19:48)

新春煙花匯演今晚8時在維港上空上演。有不少旅客及市民提早4小時到尖沙嘴海旁，帶同膠桌布、椅子等裝備「霸位」，務求清晰看到煙花。有內地旅客指家鄉四面環山，難以看到「靠海」的煙花，故專程來港欣賞；有旅客則稱人流擠逼，故會放棄觀賞煙花。

來自深圳的陳家今年首次來港看煙花，大約下午5時便抵達尖沙咀海岸。陳生稱原先還以為時間充足，想到附近的星光大道逛逛，沒想過會這麼多人。他指深圳也有類似的煙花活動，但甚少靠海舉行，故專程即日來回欣賞。

另一內地旅客王小姐和兒子今早則從珠海抵港，預料晚上10時坐金巴離開。她稱本來想看畢煙花，但見太多人，害怕交通不便，故選擇放棄。她指想爭取時間購物，稱已預留給約5萬元購買黃金和化妝品。

警方在下午5時起在尖沙嘴一帶實施人流管制，約6時起已禁止人群進入尖沙嘴海岸，只能在鐘樓附近空地停留。菲傭Lyn和友人Chris在下午5時多已吃完晚飯並到尖沙嘴地鐵站，惟用了近1小時才到達鐘樓，並目暏警方封路。她婉惜自己錯過了觀賞煙花的最佳地點，明年會預早更多或會另覓觀賞地點。

港人許太下午6時到尖沙嘴海岸，感嘆內地旅客人數較以前多，沿路走來全是聽到普通話，「好似冇咩香港人。」丈夫許生稱往年都在家看電視，今年經過便順道看煙花。他未有嫌人流擠逼，「睇煙花預咗同人逼。」另一港人謝小姐則樂見煙花帶動人流，「新年嘛，人多熱鬧啲」，又指港人應更加好客，吸引旅客來港。

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