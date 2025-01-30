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過去一周錄65宗成人流感嚴重個案　其中46人死亡 (16:31)

本港正處於流感季節，衛生防護中心最新數據顯示，本地流感活躍度持續上升，上周（1月19至25日）共錄得65宗成人嚴重個案，其中46人死亡，均較前一周增加。數據顯示，流感季節首三周錄得144宗成人嚴重及88宗死亡個案，均已超出過去4次流感季節同期水平。

衛生防護中心最新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》數據顯示，實驗室流感陽性率於踏入流感季節後持續上升，上周為10.55%，較前一周8.8%明顯增加，其中88%屬於甲型H1流感病毒。數據顯示，上周流感入院率為每一萬人口0.66宗，與前一周相同，其中未滿5歲和65歲或以上入院率分別為每一萬人1.72宗和1.8宗。

嚴重個案方面，數據顯示過去一周錄得65宗成人嚴重個案，其中46人死亡，有45宗嚴重個案無接種本季流感疫苗；而周日至周一（26至27日）已錄14宗嚴重成人個案，其中10人死亡。數據顯示今個流感季節首三周共錄144宗成人嚴重和88宗死亡個案，均已多於2018/19年冬季、2023年4月、2023年夏季和2023/24年流感季節同期個案。

至於兒童嚴重個案，數據顯示今個流感季節至今共錄8宗個案，暫無死亡個案，其中6人無接種本季流感疫苗。另外，數據顯示本港上周新冠病毒活躍程度與前一周相若，維持在低水平。

本港去年共錄23宗類鼻疽感染個案　其中3人死亡

本港於2022年爆發類鼻疽感染，個案集中深水埗區。衛生防護中心周二（28日）發表最新一期《傳染病直擊》顯示，本港去年共錄23宗類鼻疽感染個案，其中3人死亡，感染個案牽涉12男11女，年齡介乎42至93歲，當中15宗、即65%為65歲或以上；19宗個案、即83%於去年7至10月雨季錄得。本港2022和2023年分別錄得46宗和17宗個案。

數據顯示，去年22宗類鼻疽個案為本地感染，涉及7個地區，其中15宗、即65%居住深水埗區，其他地區包括觀塘區、黃大仙區、離島區、屯門區、南區及西貢區；其餘1宗輸入個案來自菲律賓。衛生防護中心表示，雖然去年個案集中深水埗，但流行病學調查無發現任何高風險曝露情况，而中心在深水埗和附近地方採集99個環境樣本均對類鼻疽伯克氏菌呈陰性。

相關字詞﹕編輯推介 流感 類鼻疽

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