明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

大埔林村辦「香港許願節」　有檔主稱人流及生意額遜去年 (15:27)

大埔林村於農曆新年期間，舉辦「香港許願節」。有檔主稱，今年多人外出旅遊及北上消費，加上經濟環境較差影響市民消費意欲，認為整體人流及生意額遜於去年。

有售泰式香蕉餅的鍾女士表示，中午開檔至今約2小時，約有千元生意額，但稱不滿意，認為生意額較去年遜色三分之二，「同舊年比差幾遠，舊年好爆」，歸因今年更多人北上消費，「後生嘅去哂旅行，老人家返晒鄉下」。她亦指，留意近年顧客趨手緊，「45元一枝飲品你都要諗嘅，以前無諗嘅，買就買，舊年啲人闊佬啲」。

首年擺檔、主售罐頭鮑魚及即食海味的林小姐認為，現場人流較疏，市民購物慾較少，「主要啲人落嚟行下玩下，買小食」，稱大部分人可能已辦完年貨，認為整體早上生意較差。她稱經濟不景氣，近年少人買貴價貨，打算薄利多銷，「以前500元一份鮑魚，變作300元一份吸引人多買」。

售賣風車的溫生表示，人流與往年相若，但銷售額較少，「多了人看，但少人買」。他稱今早9時開店，截至1時半有約幾千元生意，又指經濟環境差，「（顧客）現在會諗耐啲才買，無咁衝動消費」。首年攞檔賣手寫揮春的駱小姐今早11時半開檔，截至下午兩時，有四五位客人購買揮春，約有百多元生意，稱滿意生意額。她指大部份顧客會寫身體健康、「撈乜都掂」等願望，亦多人寫有關財富的祝願。

相關字詞﹕編輯推介 農曆新年 大埔林村

上 / 下一篇新聞