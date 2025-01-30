大埔林村辦「香港許願節」　有檔主稱人流及生意額遜去年 (15:27)

有售泰式香蕉餅的鍾女士表示，中午開檔至今約2小時，約有千元生意額，但稱不滿意，認為生意額較去年遜色三分之二，「同舊年比差幾遠，舊年好爆」，歸因今年更多人北上消費，「後生嘅去哂旅行，老人家返晒鄉下」。她亦指，留意近年顧客趨手緊，「45元一枝飲品你都要諗嘅，以前無諗嘅，買就買，舊年啲人闊佬啲」。

首年擺檔、主售罐頭鮑魚及即食海味的林小姐認為，現場人流較疏，市民購物慾較少，「主要啲人落嚟行下玩下，買小食」，稱大部分人可能已辦完年貨，認為整體早上生意較差。她稱經濟不景氣，近年少人買貴價貨，打算薄利多銷，「以前500元一份鮑魚，變作300元一份吸引人多買」。

售賣風車的溫生表示，人流與往年相若，但銷售額較少，「多了人看，但少人買」。他稱今早9時開店，截至1時半有約幾千元生意，又指經濟環境差，「（顧客）現在會諗耐啲才買，無咁衝動消費」。首年攞檔賣手寫揮春的駱小姐今早11時半開檔，截至下午兩時，有四五位客人購買揮春，約有百多元生意，稱滿意生意額。她指大部份顧客會寫身體健康、「撈乜都掂」等願望，亦多人寫有關財富的祝願。