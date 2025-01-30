【圖輯】車公廟香火鼎盛　場外車公誕市場檔主續嘆人流管制影響生意 (11:55)

車公廟場外的車公誕市場共48個乾貨攤檔，不少有售賣風車、線香。如同往年，多名檔主指車公廟的人流管制，到場祈福的人要先入廟、離開廟後才可在市場閒逛，很多人離廟時早已購買風車、線香，影響生意。

在車公廟市集擺檔逾10年的曹先生更指，相關安排令其生意較疫前或少一半。他又說，往年同一時間很多人在廟外排隊等候入廟，今年卻未見有人排隊，認為目前人流一般，但有信心今年生意額與去年相若。保安局長鄧炳強到場巡視後也在其檔口選購一個葫蘆飾物、及風車，他也提供優惠，只收「齊頭」100元，「無所謂，最緊要大家開心。」

另一位同樣在市場擺檔多年的朱先生則覺得今早市場人流較去年同一時間多，惟「旺丁唔旺財」，很多人僅途經其檔口再在鄰近出口離開。但他稱在車公廟對面的新翠邨長大，自小已在車公廟附近遊玩，近年來擺檔主要靠熟客光顧，料生意額一如以往穩定。他笑言每年擺檔會見到不少朋友，大家會在車公廟市場相聚，順道互相拜年。檔口也擺放他特意製作蛇年金鈔，「好多人都會儲，每年得一張。」

今日車公廟未開放已有市民一早到場等候入廟。98歲的馬婆婆在外傭陪伴下今早7時到場排隊，她自言在區內長大，年輕時已來祈福，除婚後有段時間忙於照顧8個孩子外，新年時也會來祈福。她希望來年一家平安健康。她的外傭wati則說，比起2020年初次陪婆婆來車公廟，今年廟外人龍似乎較短。

李氏一家五口今早也到場拜車公，在廟內買入一大兩小的風車，李生及李太都覺得近年初二早上來車公廟的人數相若，不覺特別擠迫。提到今早求籤籤號「擺烏龍」，李太笑說看到相關新聞，但覺得都是中籤，不太介意，續指今年願望都是家人平安。

今年沙田鄉事委員會拜車公的儀式較去年遲一小時，有門外等候的信眾稱不知安排，對於要在門外多等一小時，略有抱怨。

車公廟今日除早上8時至傍晚6時開放，於晚上11起會通宵開放至翌日、即年初三傍晚6時。