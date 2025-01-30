劉業強為香港求得24號中籤　解籤人稱有如下籤 (10:02)

鄉議局主席劉業強連續10年於車公廟為香港求籤，今年求籤期間遇上小插曲，劉先稱求得第20籤中籤，籤文為「晨妝露彩髻邊雲，玉佩珠顏錦似銀；色則是空空是色，觀音曾勸世間人。」事後有現場職員通知有人看錯，劉為港所求得的是24籤，同為中籤，籤文為「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」劉業強求籤後解釋指籤上的數字模糊所致。

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解籤人陳天恩指，24籤籤文中的「生前不作虧心事，只為貪心惹是非」所指並非港人或港府有做虧心事，而是指出香港經濟已非常差，港府不宜做「無謂」事情，如過份著力於辦盛事，實於港經濟無益，又指不認同能靠熊貓經濟托起經濟發展。

至於「若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」他指籤文中雖有貴人，但至今未見貴人，強調港府面對財赤，不宜辦「爛尾」盛事、或做於民無益的事，例如節流不應從市民著手、兩元乘車優惠不應該減少，反而可考慮高官及所有公務員減薪一半。

他又說，24籤並不比20籤好，「大家都是四大皆空。」續形容24籤雖為中籤卻如下籤，其籤文更預視今年香港經濟平淡，又指隨經濟衰退，樓市只會持續下跌，不會回升，建議市民自求多福、今年花費前要三思。

沙田鄉事委員會主席莫錦貴為沙田區求得82籤下籤，籤文為「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃。」

陳天恩指籤文反映沙田區發展不佳，地運已到盡頭，至少「仲有19年衰」，如在沙田區辦盛事效果不佳，形容「支籤衰到貼地」。他最後補充，不論是上籤或下籤，港人也要面對經濟差，希望大家勒緊褲頭。