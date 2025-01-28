北都公路勘查研究費用6.88億　較原先估算降40% (18:54)

路政署於文件表示，參考最新走線及回標報價後，最新估計北都公路勘查研究費用可減少約4.46億元至6.88億元，當中顧問費用由3.3億元減至約2.9億元、工地勘測費由6.5億元減至3.1億元，勘測監督費及應急費分別減近半至約2460萬元及6260萬元。

署方指，工程顧問在提交的技術建議書中表示將利用新科技協助部分工作，包括利用航拍無人機作大規模交通及樹木調查，以及廣泛採用建築信息模擬技術協助規劃管理，減省人手及提高審批效率，參考報價後最新估計顧問費可減少3800萬元。

工地勘測費方面，署方稱，在不影響整體北都土地規劃用途的大前提下，約三分一原先擬以隧道形式興建的北都公路路段將改以地面道路或高架橋興建，預計北都公路隧道路段的總長度可由約15公里減至約10公里，當中總長6公里的新界北新市鎮段隧道路段，將由2公里減至0.5公里。

政府早前原稱以38個月完成勘查研究，路政署於文件稱，由於最新計劃北都公路會分4階段推展，故現擬於25個月內優先完成最快開通的「新田段」研究，包括15個月環評、9個月刊憲等法定程序，期間會同步完成工地勘測工作。

另外，文件亦披露更多北都公路走線細節，預計2036年、最快開通的新田段將鄰近北都大學教育城、第三所醫學院及綜合醫教研醫院，其餘路段附近一帶則為片區試點、沙嶺數據中心、河套港深創科園等。路政署稱北都公路可增強各新發展區的通達性，以配合區內發展項目。