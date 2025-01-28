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舊衣回收箱｜申請擺街站實際放回收箱　地政：做法不合規將撤不反對書及採取執管行動 (22:05)

近日街頭出現一批不明來歷的舊衣回收箱，另有一批回收箱的代表機構不屬民政事務總署「社區舊衣回收箱計劃」下的指定管理機構，它們以申請擺街站方式，在街頭設置舊衣回收箱。然而，地政總署已在網站列明，不可透過署方的「街站通」系統申請設置舊衣回收箱。有涉事機構向本報指，近日接獲署方通知有關要求，機構會配合，日後停止在街頭放置舊衣回收箱，又否認有份設置「無名」回收箱。

地政總署回覆查詢指，署方容許合資格申請人士及機構透過「街站通」網上平台申請暫時佔用政府土地以舉辦非牟利和非籌款活動，但有關申請並不可用於放置舊衣回收箱。署方留意到有申請者利用該平台獲取不反對書，署方會撤銷違規者的不反對書並採取適當的執管行動，包括通知相關人士盡快移除違規的回收箱和騰空土地。

目前本港的「社區舊衣回收箱計劃」由民政事務總署推展及揀選團體管理。現時四個計劃管理機構分別為香港地球之友、基督教勵行會、救世軍及長春社，任期至今年8月底。不過，近日街上有舊衣回收箱上列出的代表機構則屬該4間機構以外，包括「好自然環保公司」、「愛親子家庭協會有限公司」、「華橋基金會有限公司」。該批回收箱均貼上地政總署不反對設立街站通知書，通知書上的申請名目不一，有申請者申辦「衣物收集位」，另有人申辦為「環保回收站」，惟現場所見均只擺放一個舊衣回收箱。

「好自然」及「愛親子家庭協會」在街站申請書及公司查冊均顯示，兩間公司註冊地址一樣，董事身分則不相同；而「華橋基金會」在港鐵大圍站外擺放的舊衣回收箱，則貼上「好自然」的網址及聯絡方式。不過，地政總署已在網站列明，不可透過署方的「街站通」系統申請設置舊衣回收箱。

本報記者按回收箱顯示的熱線，聯絡營運「好自然」，該公司助理營運總監王先生稱，「好自然」以往主要一直與屋苑、法團及商場等合作收集舊衣，自去年8至9月起，成功向地政總署申請，陸續於全港多區放置共約70個回收箱，亦曾設置街站回收舊衣，惟去年12月底收到地政總署通知，由今年2月起不再容許放置舊衣回收箱。他稱，「好自然」將配合當局政策，停止放置全部舊衣回收箱。王又解釋與「愛親子家庭協會」和「華橋基金會」的關係，稱「好自然」與有關機構屬合作關係。

他指過往曾多次申請參與民政事務總署的「社區舊衣回收箱計劃」，惟一直無果，故選擇自行設置舊衣回收箱，稱會將回收所得的舊衣修補後經地區團體分發予有需要市民。他又稱留意到街上出現不少來歷不明的舊衣回收箱，並未獲得政府部門批准，認為做法不妥，否認該批回收箱與「好自然」有關。

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