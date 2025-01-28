舊衣回收箱｜多區現「無名無姓」回收箱　地政總署：與食環署今日執法移除非法放置回收箱 (22:02)

民政事務總署回覆本報查詢指，署方的「社區舊衣回收箱計劃」由4間非政府組織管理，並在全港各區共放置187個「社區舊衣回收箱」，若有擺放街上的回收箱放置於政府土地上但不屬計劃之下，處方會把個案轉介當區地政處作進一步跟進。

目前「社區舊衣回收箱計劃」共有4個管理機構，分別是香港地球之友、基督教勵行會、救世軍及長春社。民政總署指，每個「社區舊衣回收箱計劃」下的舊衣回收箱上均印有民政總署的名稱和標誌，以及管理機構的名稱及聯絡方法（見圖8、9）。

不少市民近日在社交平台Threads上分享各式各樣的舊衣回收箱，部分設計簡單，僅稱回收衣物、鞋、公仔等，但未列出代表機構或聯絡方式，類似回收箱出現於全港多區。以土瓜灣為例，就遍及譚公道、浙江街和富寧街，而單在欣榮花園附近的一條北帝街上，已擺放兩個「無名無姓」的回收箱。

而在東九龍，啟德啟晴邨對開的沐翠街及麗晶花園對出的啟仁街均見此類回收箱的蹤影。雖然回收箱來歷不明，但仍吸引不少市民「光顧」，位於麗晶花園對出的兩個舊衣回收箱並排而立，其中一個在年廿八（1月27日）時早已爆滿。

屬「社區舊衣回收箱計劃」管理機構之一的長春社項目經理王詠琹指，以往不明來歷的舊衣回收箱多出現於新界偏遠地方，近半年至一年開始在市區出現。她亦指，去年在北區公園曾有不明回收箱直接放於長春社的舊衣回收箱旁，最終由北區公園派人封閉不明回收箱後，搬到另一個位置，相信此類不明回收箱會一定程度上影響非政府組織本身的回收工作，「不排除都有一些市民貪方便就丟下去」。

長春社目前負責「社區舊衣回收箱計劃」下42個社區舊衣回收箱，當中有一半交由其他機構營運。王詠琹亦解釋，長春社會將回收所得的衣物運往東南亞國家轉售，所得收入會用以支持長春社環境教育工作。

另一環團綠惜地球則主要與私人屋苑合作回收舊衣，總幹事劉祉鋒近日亦留意街頭出現不明回收箱，質疑會當中的舊衣去向未明，「係咪想呃呃哄哄……呃市民善心」，呼籲市民捐出舊衣前留意回收箱詳情，包括有否列明捐助機構及聯絡方式，如無相關資訊，應直接致電政府熱線1823投訴。劉指舊衣有價有市，不排除有人藉機收集舊衣，再分銷圖利。