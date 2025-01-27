社福機構指一成濫藥個案有吸食「太空油」 年紀最細12歲 (21:45)

服務濫用精神藥物者的東華三院越峰成長中心在去年9至12月期間，透過網上調查及向中學派發問卷，成功訪問1621人。結果顯示，27%受訪者認為吸食「太空油」不會引起任何反應，或者不知道其對身體的影響。受訪者對「太空油」成分的認識同樣不足，45%人誤以為「太空油」含有尼古丁，28%人不知道「太空油」含麻醉藥成份「依托咪酯」。調查反映，受訪者嘗試吸食「太空油」的主因包括好奇心、朋輩影響及紓緩情緒。

東華三院專門輔導服務主任陳潔華表示，中心目前處理的個案當中，約一成人有吸食「太空油」習慣，當中54%吸食者是18歲以下，年齡最小的個案僅12歲，逾六成個案在去年才開始「太空油」。

鍾燕婷表示，需糾正年輕人對「太空油」的謬誤，她相信政府修例將「太空油」列為危險藥物有助提升社會警覺性，但要同時加強後續的輔導及支援服務。她並提醒老師和家長，留意青少年有否懷疑吸食「太空油」的跡象，例如藏有電子煙或電子煙彈、肌肉抽搐、脾氣暴躁等。