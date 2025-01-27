司局長農曆年前探訪獨居長者 (21:00)

政務司長陳國基和民政及青年事務局常任秘書長林雪麗等人，探訪居於寶林邨的獨居長者和雙老基層家庭。陳國基指，如果長者住戶的家庭欠缺外界的關心和支援，有機會成為隱蔽長者，指愈不願意出來求助的長者，就愈需要政府的貼心服務。陳指政府月中推出的「愛心食肆、賞你惠食」計劃，「老友記」可以經長者中心索取一套五張優惠券，以優惠價25元享用五間飲食集團提供的指定招牌菜式，措施正正是為了吸引更多長者走出家門，去長者中心與其他「老友記」聚聚，適時尋求社區支援和專業服務。

律政司長林定國資深大律師在中西區民政事務專員梁子琪陪同下，探訪堅尼地城的雙老家庭及獨居長者，了解他們的生活情況和需要，並送贈賀年福袋。

財政司副司長黃偉綸在荃灣民政事務專員區家盛陪同下，探訪區內雙老、基層和少數族裔家庭。

環境及生態局長謝展寰則在觀塘民政事務專員何立基陪同下，探訪居於彩盈邨的獨居長者和殘疾人士住戶。

商務及經濟發展局長丘應樺在元朗民政事務專員胡天祐陪同下，到八鄉上村探望長者和基層家庭。

房屋局長何永賢則在深水埗民政事務專員黃昕然陪同下，探訪居於深水埗過渡性房屋的單親家庭及獨居長者。

公務員事務局長楊何蓓茵在東區民政事務專員陳尚文陪同下，到小西灣邨探望的雙老家庭。

運輸及物流局長陳美寶和副局長廖振新則在北區民政事務專員賴子堅陪同下，到訪寶石湖邨的獨居長者和基層家庭。

文化體育及旅遊局長羅淑佩在灣仔民政事務專員張雁伶陪同下，到勵德邨的雙老和基層家庭。

署理勞工及福利局長何啟明亦在署理大埔民政事務專員郭鎮齊陪同下，探訪三門仔新村和聯益漁村的獨居長者、雙老和基層家庭。

政府指特區政府主要官員明日（28日）會繼續探訪基層家庭，為他們送上關愛和祝福。