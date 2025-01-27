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林卓廷披露警司受廉署調查案律政司終極上訴　海外法官歐頌律參與聆訊 (19:07)

立法會前議員林卓廷涉2019至2020年於記者會披露7．21事件中受查的時任元朗警區助理指揮官游乃強的資料，經審訊後被裁定3項「披露受調查人身分」罪成，判囚4個月。林卓廷不服定罪上訴，獲高院裁定上訴得直後，律政司及後獲批終極上訴。終審法院網頁顯示，來自澳洲的非常任法官歐頌律（James Allsop），將參與下月的終院聆訊。

林卓廷披露游乃強受查案今年2月12日早上10時開庭，由終院首席法官張舉能、常任法官李義、常任法官霍兆剛、常任法官林文瀚及非常任法官歐頌律審理。

高院暫委法官游德康早前裁定，本案罪行必須被解讀為披露某人就《防止賄賂條例》指定罪行受查，而不能廣義解讀，亦不覆蓋林卓廷所披露游乃強就「公職人員行為失當」罪受查，故林卓廷沒觸犯有關法例，裁定林上訴得直。不過，游官認同律政司上訴所指，涉案條款的正確解讀有可供爭議之處，故批出終院上訴許可。

近年接連有終審法院海外法官離任，終院首席法官張舉能早前在法律年度開啟典禮表示，在地緣政治不利下委聘海外法官或不如以前順暢，指現時6名海外法官「完全足夠」，毋須執著於過去海外法官有10多人的高位。

翻查資料，歐頌律2007年至2008年任澳洲聯邦法院法官期間，負責管理與中國最高人民法院在海商及航運事務方面關係。

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