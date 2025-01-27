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提防假電子利市詐騙及攻擊　網絡安全事故協調中心籲市民小心防騙 (18:31)

香港生產力促進局香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）提醒公眾，在農曆新年期間要提防網絡攻擊及詐騙，指根據中心的數據觀察，騙徒會透過發送看似來自合法支付平台的電子郵件或短訊，利用不同優惠、假裝派發電子利是、假冒交易通知等手法，誘騙受害者點擊惡意連結、輸入帳號信息或下載惡意附件，從而獲取受害者的帳號信息和財務資料。中心指這些電郵和短訊通常設計得非常逼真，使受害者難以分辨真偽。

中心指，近年利用電子支付平台派發或接收電子利是已成為一種新潮流，騙徒藉機設計出各種詐騙手法。

中心又指，有個案顯示騙徒會利用支付平台的合法付款要求功能發送欺詐信息，誘騙用戶提供個人和財務訊息，甚至不必要支付。騙徒又會利用支付平台上的付款要求功能，向受害者無故發送付款要求電郵，並附上誘導信息，例如假客戶服務電話號碼或其他詐騙信息，而由於這些信息是透過平台的合法功能發送，因此相關電郵來自合法來源，增加其可信度。不過，所附的電話號碼是由騙徒控制，受害者致電後，便會被誘騙提供帳號信息或進行不必要的支付。

中心提醒市民﹕

○不要輕信任何未經確認的付款要求、電郵或短訊；

○使用高強度密碼並啟用多重身份驗證（MFA）；

○定期檢查支付平台的交易記錄，確保沒有異常活動；

○確保所有軟件和應用程式已更新至最新版本，以防止已知的安全漏洞；

○提高自身網絡安全意識，了解更多新的詐騙手法和防範措施。

相關字詞﹕電子利市 詐騙 網絡攻擊 香港網絡安全事故協調中心 編輯推介

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