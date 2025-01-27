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長沙灣年宵強風吹襲下年花被鄰檔壓毁　檔主稱損失數萬元促政府發放防風指引及早通知 (18:25)

長沙灣遊樂場年宵市場有部份攤位今日（27日）凌晨被強風吹塌，一度暫停開放。據記者觀察，年宵市場部分攤位下午經已重新收拾，並於下午3時許重新開放讓市民進場。部份損毁的年花、帳篷支架由鐵馬圍住，至傍晚場內不少攤檔重新營業，並以沙包、大型水樽等加固帳篷。有檔主向本報稱，自己有做好防風，惟受鄰檔波及，壓毁年花損失數萬元，建議食環署向檔主發防風指引，預防同類事件發生。

賣年花的蝴蝶園負責人東哥向本報表示，在長沙灣遊樂場年宵市場擺檔10多年，都未曾遇過因強風而有攤檔被吹塌。他表示，他的攤檔帳篷本身已經綑住重物，因此未有倒塌，不過就受對面攤檔被吹塌的帳篷影響，部份蘭花被砸毁，估計損失數萬元。他建議日後食環署就攤檔防風措施向檔主提供指引，並在現場提供沙包。

另一年花檔主楊太向本報表示，在長沙灣遊樂場擺年宵已有6至7年，同一場地數年前亦曾有個別攤檔帳篷遭強風吹起，今年情況尤其嚴重。楊太指，在場擺檔已4天，昨晚風勢最強勁，他們搭建的連續3個帳篷原先在午夜仍無恙，到今凌晨1時後遭吹塌。楊太表示，在今早10時才收到主辦單位通知，計及帳篷吹毁、多盤蘭花遭壓至斷枝，以及損失半天營業時間，估計損失約2萬元。楊太質疑主辦方太遲通知，否則他們可及早入場收拾，減少損失。

相關字詞﹕編輯推介 年宵市場 強風 食環署

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