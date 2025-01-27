長沙灣年宵強風吹襲下年花被鄰檔壓毁　檔主稱損失數萬元促政府發放防風指引及早通知 (18:25)

賣年花的蝴蝶園負責人東哥向本報表示，在長沙灣遊樂場年宵市場擺檔10多年，都未曾遇過因強風而有攤檔被吹塌。他表示，他的攤檔帳篷本身已經綑住重物，因此未有倒塌，不過就受對面攤檔被吹塌的帳篷影響，部份蘭花被砸毁，估計損失數萬元。他建議日後食環署就攤檔防風措施向檔主提供指引，並在現場提供沙包。

另一年花檔主楊太向本報表示，在長沙灣遊樂場擺年宵已有6至7年，同一場地數年前亦曾有個別攤檔帳篷遭強風吹起，今年情況尤其嚴重。楊太指，在場擺檔已4天，昨晚風勢最強勁，他們搭建的連續3個帳篷原先在午夜仍無恙，到今凌晨1時後遭吹塌。楊太表示，在今早10時才收到主辦單位通知，計及帳篷吹毁、多盤蘭花遭壓至斷枝，以及損失半天營業時間，估計損失約2萬元。楊太質疑主辦方太遲通知，否則他們可及早入場收拾，減少損失。