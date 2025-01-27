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科大成立工作小組協助規劃醫學課程 (17:52)

科技大學正計劃籌建香港第三間醫學院，科大今日（27日）宣布，早前於新醫學院籌備委員會轄下成立醫學教育工作小組，由擁有豐富醫學教育規劃及公共醫療衛生經驗的資深學者及醫生所組成。工作小組將協助科大規劃醫學課程。

去年成立新醫學院籌備委員會，將由科大顧問委員會榮譽委員麥海雄領導，成員包括來自醫療服務、高等教育、法律及金融等不同領域的校董會成員及校外專家。籌備委員會為一系列與籌建第三間醫學院相關的事務提供意見，包括策略規劃、持份者交流、物色合作夥伴及延攬人才等。

至於籌備委員會轄下、新成立的醫學教育工作小組，則專注於新醫學院的醫學課程，因應全球醫學教育趨勢、本地社會需要及香港醫務委員會對專業要求的規定提供專業意見，帶領科大為香港醫療衞生系統培育人才。

工作小組由香港中文大學醫學院前院長霍泰輝及香港大學醫學院前院長梁憲孫擔任聯席組長，其他成員包括現任清華大學醫學院院長黃天蔭、伊利沙伯醫院前副行政總監何曉輝、香港醫學專科學院轄下香港麻醉科醫學院院長、並曾任威爾斯親王醫院深切治療部總監的蘇慶餘，以及科大理學院院長王殷厚。

科大校長葉玉如表示，在籌備委員會旗下成立醫學教育工作小組，標誌著科大對推動醫學教育的重視，為籌建中的第三所醫學院奠定基礎，認為來自醫學教育及公營醫療體系的經驗和見解，對大學制定具前瞻性的醫學課程裨益不淺。科大指，正積極與國家及全球頂尖醫學院和醫院建立夥伴關係，促進醫學教育、臨床培訓、研究及創新方面的合作。

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