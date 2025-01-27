初一花車巡遊及初二煙花匯演分階段封路　初二西九龍站外增過境巴士站往皇崗及深圳灣 (17:13)

至於兩項活動預計觀賞人數，西九龍總區交通部執行及管制組署理警司何雋軒稱不會估計兩日人數，但他指去年花車巡遊尖沙嘴區最高峰有約2.8萬人；除夕煙花維港兩岸合計約40萬人，相信今年初一及初二兩項活動的人流相若。

當局早前指「經審慎考慮」及參考去年農曆新年延長個別口岸通關時間的經驗，並經與內地相關部門溝通協調，「決定在今年農曆新年假期期間維持現行通關時間」。何雋軒指，初一花車巡遊約晚上9時完結；初二煙花匯演則約晚上8時23分完結，認為有足夠時間往返內地。

初一尖沙嘴一帶將實施分階段封路安排，首階段於下午3時半封路，受影響路段包括廣東道、彌敦道、海防道等；天星碼頭及中港城的巴士總站亦會封閉。下午5時實施第2階段封路安排，受影響路段包括九龍公園徑南行、部分北京道及中間道等，相關路段的停車場及酒店出入口將於完成封路後完全封閉。晚上7時實施第3階段封路安排，受影響路段包括梳士巴利道西行及九龍公園徑北行。

何雋軒表示，天星碼頭及中港城的巴士總站將會於下午3時半封閉，相關巴士路線會改道至九龍巴士總站及匯民道巴士總站。何提醒，封閉範圍內所有電單車泊位及咪錶位將於當日中午12時至翌日凌晨3時停用。

至於初二農曆新年煙花匯演的封路安排，警方將於當天下午約5時半起，在港島中區、灣仔、東區、尖沙嘴及西九文化區一帶分階段封路。警方指，紅磡海濱正進行工程，提醒市民選擇其他地方觀賞煙花。