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懷孕24周孕婦送急症室後母子雙亡　醫管局調查揭罕見病　總結有給予適切治療 (16:52)

一名無接受產檢、懷孕24周的非本地孕婦去年第三季因心跳過快和妊娠高血壓，被送公立醫院急症室時情况危殆，臨牀診斷懷疑妊娠毒血症和陰道出血，送產房時胎兒已死亡。孕婦產出胎屍時胎盤分離，並於緊急手術途中心跳停頓，最終一屍兩命。孕婦被診斷為嚴重肺栓塞，以及極罕有的「雙胎完全性葡萄胎」。院方向醫管局呈報醫療風險警示事件，局方調查後總結孕婦有獲及時和合適治療。

醫管局今日（27日）發表最新一期《風險通報》期刊，顯示去年第三季錄得7宗醫療風險警示事件，按季增兩宗，包括4宗錯誤為病人或某身體部位進行手術程序、兩宗體內遺留工具或物料，以及一宗孕婦在分娩過程死亡事件。資料顯示，該名懷孕約24周孕婦事前無接受產檢，送往急症室時情况危殆，出現心跳過快和妊娠高血壓，被分流為第一類危殆病人，臨牀診斷懷疑妊娠毒血症和陰道出血，不確定胎兒存活率。

孕婦被送產房時胎兒確認在子宮內死亡，經自然分娩產出胎屍，惟出現胎盤分離，轉送手術室緊急取出胎盤。孕婦在術間心臟驟停，超聲波檢查顯示右心室有大腫塊，並進行溶栓治療，最終經搶救後不治。孕婦最終臨牀診斷大面積肺栓塞、「雙胎完全性葡萄胎」（twin pregnancy with a complete hydatidiformmole）和男嬰早產。翻查海外文獻，雙胎完全性葡萄胎為胎盤內同時有活嬰和葡萄胎，發生率為2萬分之一至10萬分之一，死亡率高。

據悉，該名孕婦非本地人。醫管局調查後總結，孕婦有獲及時和合適治療。另外，醫管局去年第三季接獲14宗重要風險事件，包括11宗錯誤處方藥物及3宗錯辨病人身分，按季少10宗。

相關字詞﹕編輯推介 醫管局 醫療風險警示 風險通報 孕婦

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