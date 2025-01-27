去年共錄2.98億出入境人次按年增41%　郭俊峯稱今年首季將e-道適用年齡降至7歲 (16:58)

各項入境人才計劃方面，截至2024年底，有近14萬次簽證申請獲批，較2023年多約4000宗，郭俊峯說，處方將善用科技、加強電子化服務及簡化審核程序，縮短審批時間。他又說，當局會主動邀請頂尖及領軍人才來港發展，透露除排名世界第一英國桌球手卓林普及名將「火箭」奧蘇利雲外，桌球界甚至其他運動尚有頂尖好手有意來港發展。

入境處去年共簽發逾90萬本特區護照，另截至去年底，約732萬名身分證持有人已換領新智能身分證，換證率約91%。郭俊峯提醒，2018年11月26日之前發出的舊款智能身分證將於今年分兩階段失效。國家出入境管理局去年7月起簽發非中國籍回鄉證，有關人士須向入境處申請《索取資料申請》通知書，截至去年底，入境處共收到約87000宗相關申請，當中99%已處理。

反恐工作方面，入境處2024年曾與各管制站巡查13664次，並截查32551人。處方去年亦進行17906次反非法勞工行動，共拘捕4172名非法勞工及513名本地僱主。