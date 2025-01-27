明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

孌童男涉誘姦7名男童判囚13年4個月　官：兒時遭性侵非犯罪理由 (15:38)

一名有戀童傾向的男子涉以遊戲、零食等作誘惑，帶同3兄弟在內共7名男童到殘廁或他寓所肛交及非禮，更自稱是兒科醫生要求檢查下體。男子早前承認與16歲以下同性肛交等共19罪。高院法官今（27日）判刑指，雖然被告兒時在內地曾遭同性男鄰居性侵，亦非他成為「性捕獵者」的理由。法官強調罪行性質嚴重，被告利用自己作為「大哥哥」的身分，是危險的性犯罪者，終判被告入獄13年4個月。

法官綜合被告趙家興（現年28歲）心理、精神科報告及辯方求情，被告有輕度智障，社交上被孤立，遂融入男童排解寂寞，他受10至13歲男童和約18歲女性吸引，有重犯機會。被告年幼時在內地曾遭同性男鄰居性侵。他2011年來港入讀特殊學校，遭同儕排擠，曾企圖自殺，其中一次在還押期間發生，因而被送入小欖。

法官指，法庭未索取事主創傷報告，不代表他們無受到傷害。法官批被告騙取事主信任，犯案時無使用安全套，且殘廁衛生程度欠佳。被告要事主忍受，應為自己並非被控更嚴重的「未經同意下作出的肛交」罪感慶幸。法官以監禁22年為量刑起點，認罪後囚13年4個月。法官判刑後指，被告也是性侵受害人，理應不欲男童經歷自己過往的遭遇，勸他出獄後控制好慾望。

案情指，被告於維園附近結識男童A、B及C，於彩虹邨籃球場認識H，再透過H接觸三兄弟E、F及G。被告邀A到殘廁猥褻，並要求A傳送下體照片，事後以價值約千元的網上遊戲及儲值卡交換。被告原本嘗試與A肛交，但A拒絕。被告帶同零食和禮物約B玩，被告自稱兒科醫生，叫B讓他檢查下體並非禮他，又以冰淇淋等誘使B跟他做「同性戀的事情」。B肛交過程感噁心要求停止，但被告著B「做個好孩子」。

就三名兄弟事主，長兄E遭被告帶上家非禮，被告與G肛交和企圖與F肛交，二人另遭製作色情物品。在F的事件中，被告指示其胞弟G在旁拍攝；在G的事件，被告又指示F將鏡頭對準G面部和下體。2022年10月，當B跟其他人談及遭被告性侵經過時遭母親聽見，事件因而報警。被告同月被捕。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞