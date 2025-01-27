孌童男涉誘姦7名男童判囚13年4個月　官：兒時遭性侵非犯罪理由 (15:38)

法官綜合被告趙家興（現年28歲）心理、精神科報告及辯方求情，被告有輕度智障，社交上被孤立，遂融入男童排解寂寞，他受10至13歲男童和約18歲女性吸引，有重犯機會。被告年幼時在內地曾遭同性男鄰居性侵。他2011年來港入讀特殊學校，遭同儕排擠，曾企圖自殺，其中一次在還押期間發生，因而被送入小欖。

法官指，法庭未索取事主創傷報告，不代表他們無受到傷害。法官批被告騙取事主信任，犯案時無使用安全套，且殘廁衛生程度欠佳。被告要事主忍受，應為自己並非被控更嚴重的「未經同意下作出的肛交」罪感慶幸。法官以監禁22年為量刑起點，認罪後囚13年4個月。法官判刑後指，被告也是性侵受害人，理應不欲男童經歷自己過往的遭遇，勸他出獄後控制好慾望。

案情指，被告於維園附近結識男童A、B及C，於彩虹邨籃球場認識H，再透過H接觸三兄弟E、F及G。被告邀A到殘廁猥褻，並要求A傳送下體照片，事後以價值約千元的網上遊戲及儲值卡交換。被告原本嘗試與A肛交，但A拒絕。被告帶同零食和禮物約B玩，被告自稱兒科醫生，叫B讓他檢查下體並非禮他，又以冰淇淋等誘使B跟他做「同性戀的事情」。B肛交過程感噁心要求停止，但被告著B「做個好孩子」。

就三名兄弟事主，長兄E遭被告帶上家非禮，被告與G肛交和企圖與F肛交，二人另遭製作色情物品。在F的事件中，被告指示其胞弟G在旁拍攝；在G的事件，被告又指示F將鏡頭對準G面部和下體。2022年10月，當B跟其他人談及遭被告性侵經過時遭母親聽見，事件因而報警。被告同月被捕。