滑翔傘教練認疏忽致乘客小腿骨折　案發後被勒令辭任警員　曾稱有訓練員牌照被揭已停牌 (14:11)

被告袁偉傑為前警員及滑翔傘教練。其承認案情稱，2023年6月，女事主張藝琦透過社交平台「小紅書」，聯絡自稱滑翔傘教練及警員的被告，表示有興趣學習滑翔傘運動，當時事主覺得被告的警員身分，令她「有信心」。

同年9月，被告在一所餐廳向事主講授「滑翔傘理論課」，其間提及自己是USHPA註冊訓練員。至同年10月2日，兩人按計劃在馬鞍山昂平見面，當天被告向事主提供頭盔，然後便以雙人滑翔傘接載事主，事前無向她講述起飛、降落及相關緊急程序，亦無檢查設備。最終涉事滑翔傘起飛數秒後，右側安全帶鬆脫，被告和事主雙雙墜落附近斜坡。

事主其後由飛行服務隊送院治理，經診斷後被發現右邊腳踝嚴重骨折，須接受4次手術和後續療程，右腳活動範圍嚴重受影響。

同年12月8日，被告在無被捕下跟警方錄取供辭，表示「我沒有做」；去年5月14日被告被捕，在警誡下保持緘默。警方調查後發現，意外發生原因包括被告案發時穿著拖鞋、沒檢查是否所有安全帶皆繫上吊具，以及在失平衡時未能控制滑翔傘。

辯方求情稱，本案為首宗以《民航法》檢控的案件，被告「完全出乎意料」會面臨刑事檢控，而且本案事主日前入稟循民事控告被告，形容案發後被警隊勒令辭職、改任速遞員的被告面臨龐大壓力。

辯方又指出，被告就滑翔傘運動擁有豐富經驗，稱被告因「一時疏忽」犯案，非刻意為之。辯方說被告現時深感後悔，望向事主道歉，並希望法庭為被告索取社會服務令報告，獲法官批准。