梅艷芳胞兄工傷案敗訴無力付逾4.7萬元訟費　官頒令破產 (14:05)

區院法官去年在梅啟明追薪案裁定他敗訴，梅須支付逾4.7萬元訟費。破產呈請人、商維餐飲管理有限公司（Goodwill Catering Management Limited）一方甫開庭稱，早前將文件放在梅寓所門外，梅沒有收妥；由於梅無交誓章反對破產呈請，冀法庭直接頒令破產。

梅啟明在庭上申請延長提交反對誓章的期限，稱「我唔係唔畀訟費，係僱主一分一毫未畀我」。在法官陳靜芬提問下，梅確認現時無能力一筆過支付訟費，提議在6個月內分期還款。餐廳的法律代表則稱，無指示接納分期付款。

陳官認為，若在6個月內分期支付逾4.7萬元，並非合理時間；梅啟明強調自己「兩餐都成問題」，希望法官酌情考慮。陳官聽畢表示，梅無力償還訟費，提出分期還款的時間不獲接納，遂頒令梅破產，押後一個月內頒布判辭。

梅啟明庭外表示，對破產沒有感受，稱法庭無理由強迫他破產，「工傷案變破產案，呢啲係笑話」。被問到會否上訴，他回答不知道，但認為破產令不合理。