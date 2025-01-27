法庭頒令兩間舒適堡相關公司清盤 官指尖沙嘴分店負債逾6億 (12:09)

法庭今一併處理舒適堡母公司Physical Beauty & Fitness Holdings Limited，以及子公司Physical Health Centre Hong Kong Limited的清盤呈請。

早前接管舒適堡所有子公司的臨時清盤人表示，已調查13間子公司的財務情况，發現舒適堡分店拖欠業主租金，亦有大額合約負債（contract liabilities），例如尖沙嘴分店的客人預付款項為4.8億元，該分店淨負債達6.34億元。此外，舒適堡早前變賣美容和健身器材，流動資產接近兩億元，但不足以抵銷債務。

債權人一方則指，舒適堡拖欠前員工逾7400萬元，共374名前員工支持清盤呈請。

法官陳靜芬聽畢表示，從資產負債表和現金流量表可見，兩間舒適堡公司嚴重資不抵債。法官提及，尖沙嘴分店負債逾6.34億元，主要來自客戶預付款項後未獲取服務的項目，中環分店亦負債不少。法官頒令將兩間公司清盤，兩星期內頒發判辭。