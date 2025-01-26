美議員提出制裁港官員 民建聯到美領館抗議 (21:00)

民建聯副主席陳學鋒、立法會議員林琳，聯同多名區議員，昨午到美國駐港澳總領事館請，指美國人員粗暴干涉香港事務，對此表示強烈不滿和譴責。

繼2023年後，美國國會眾議員金映玉（Young Kim）與麥高文（Jim McGovern）在美國時間上周五（24日）再聯手提出考慮制裁本港官員及司法人員的法案。法案提出更新正受美國制裁本港及中央駐港官員的最新角色，包括特首李家超、政務司長陳國基、保安局長鄧炳強及中聯辦主任鄭雁雄，並要求美國政府檢視48名未受制裁的本港官員和司法人員等，列入考慮制裁名單，包括律政司長林定國、國安委秘書長歐志光、警務處長蕭澤頤、終審法院首席法官張舉能等。

特區政府已發聲明強烈譴責，指「法案」妄圖恫嚇維護國家安全的相關特區人員，並以不實和偏頗言論，刻意誤導公眾、抹黑《港區國安法》。