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美議員提出制裁港官員 民建聯到美領館抗議 (21:00)

美國有國會議員再次提出「香港制裁法案」，列出評估制裁名單，名單包括香港政府官員、法官和檢察官，中國外交部駐香港特別行政區特派員公署發言人在25日深夜表示強烈不滿和堅決反對，指美個別反華政客無視香港良政善治，炮製惡法，形容這做法是公然踐踏法治精神，違背國際法原則和國際關係基本準則，暴露其無知偏見和虛偽雙標。

民建聯副主席陳學鋒、立法會議員林琳，聯同多名區議員，昨午到美國駐港澳總領事館請，指美國人員粗暴干涉香港事務，對此表示強烈不滿和譴責。

繼2023年後，美國國會眾議員金映玉（Young Kim）與麥高文（Jim McGovern）在美國時間上周五（24日）再聯手提出考慮制裁本港官員及司法人員的法案。法案提出更新正受美國制裁本港及中央駐港官員的最新角色，包括特首李家超、政務司長陳國基、保安局長鄧炳強及中聯辦主任鄭雁雄，並要求美國政府檢視48名未受制裁的本港官員和司法人員等，列入考慮制裁名單，包括律政司長林定國、國安委秘書長歐志光、警務處長蕭澤頤、終審法院首席法官張舉能等。

特區政府已發聲明強烈譴責，指「法案」妄圖恫嚇維護國家安全的相關特區人員，並以不實和偏頗言論，刻意誤導公眾、抹黑《港區國安法》。

 

相關字詞﹕制裁 國安法 民建聯

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