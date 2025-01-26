韋志成：明倫街項目涉戶數多規模大要再審視 會優先考慮先做細項目　 (15:25)

韋志成稱，每個重建項目由宣布重建至向受影響的業主提出收購建議，所需的時間會因應項目本身的特性而有所不同，市建局會考慮項目的收購規模、複雜性及工程複雜性，從而調整不同重建項目的收購步伐。對於4個已獲批但未展開收購的項目，他指出，桂香街項目因受司法程序影響而未能展開收購，土瓜灣道／馬頭角道項目屬工業樓宇的收購，須另訂方案處理；至於靠背壟道項目和明倫街項目，須綜合考慮各因素，詳細審視項目各自的特性，才決定收購時間。

韋志成：明倫街項目涉及業權業主數量較多 地底工程更為複雜耗時

就明倫街項目，韋志成說，明倫街項目有超過820個業權，數目較靠背壟道項目多接近一倍；而明倫街項目受影響的業主、商戶及租戶的總數有超過一千戶，是靠背壟道項目的兩倍多，加上明倫街項目內有超過三成半屬於劏房戶，估計涉及核實租戶身分、計算補償及協助安置上公屋等工作，耗時甚長。

至於工程複雜性方面，明倫街項目地底有一條闊約3.6米的大型「箱形」暗渠，市建局須與渠務署等政府部門協調，確保這管道在工程期間及重建後能如常運作，令項目的地底工程更為複雜和耗時。韋志成稱，在衡量市建局現金流狀况的前提下，無疑會傾向考慮收購進程較快、盡早能取得政府批出地契以進行招標的項目，向其提出收購建議。

韋志成重申，市建局必須謹慎管理持有的現金流，慎重部署項目的收購步伐，以避免環球經濟及本港市况在未來仍有一段時間不明確及不穏定的環境下，作高昂的收購決定，日後一旦市况回落影響項目的回報。他續說，市建局將不時檢視已開展項目不同階段的進程並作適時調整，維持財務穏健，在力之所及的前提下，持續有序地履行市區更新的任務。