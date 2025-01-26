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逾半受訪者贊成調高2元乘車優惠門檻至65歲　民主黨：調整計劃非災難性 (13:34)

政府正檢討60歲或以上長者「2元乘車優惠」，民主黨今日（26日）公布調查結果，顯示56%受訪者贊成將優惠門檻調高至65歲，66%受訪者同意限制每月優惠車程上限。黨主席羅健熙稱，該黨暫時未有具體建議，但指出逾半受訪長者均同意兩項檢討方案，反映社會取態理性務實，相信調整2元優惠「不是災難性」。

民主黨在去年12月至今年1月初，就「2元乘車優惠」進行民調，以電話方式成功訪問943人。對於計劃檢討方向，56%受訪者贊成將優惠門檻調高至65歲，38%表示反對；至於限制長者每月可享優惠的車程次數，則有66%人贊成，29%人反對。羅健熙指，各年齡層的取態分野不算大，就60歲以上受訪者，兩項檢討方案均有逾半人贊成。他認為，結果顯示很多市民理性、客觀、務實，希望2元優惠別像「無掩雞籠」 ，調整政策「不是災難性」。調查結果亦顯示，68%受訪者對於60歲或以上長者享有乘車優惠表示滿意，73%市民認為計劃有助長者投入經濟和社會活動。

被問到具體建議方案，羅健熙說，由於民調沒法涵蓋所有檢討方案，難言哪個方案獲最多支持，加上沒有長者乘車數據在手，現階段未能提出具體建議。他冀政府公開長者乘車數據，予社會討論最具效益的檢討方案，說服市民支持。民主黨又促請巴士公司盡快全面實行分段收費，調低「長車短搭」收費，料能減低政府補貼開支，亦能惠及普羅市民。現時長者乘港鐵離境沒有2元優惠，惟前往口岸的巴士線則有2元優惠，民主黨指巴士公司近年大幅提高離境線收費，導致政府補貼增加，建議兩者看齊不提供優惠。

另外，政府下月公布《財政預算案》，羅健熙表示民主黨將約見政府官員提交意見書，建議在財赤下高官減薪，避免公眾認為當局「肥上瘦下」。

相關字詞﹕編輯推介 2元乘車優惠 民主黨 財政預算案 財赤

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