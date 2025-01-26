高拔陞：任內盡心盡力工作工作　不覺有遺憾 (12:43)

對於公立醫院早前連番出現醫療事故，高拔陞在無綫節目《講清講楚》稱，香港醫療水平屬國際級，但隨水平越高、治療方法越多越複雜，會有很多高風險程序，強調醫管局的表現及整體水平，不會比其他發達經濟體的醫療系統差，「甚至好過好多系統。」他稱，醫管局要不斷完善、更新，將病人的風險減到最低 ，強調重視每一宗事故，希望防止同類事故再次發生。

公立醫院系統管理檢討委員會報告建議，將安全指標納入高層人員的表現評核，高拔陞稱各聯網管理層一向十分重視病人安全，「唔係話以前唔緊張，𠵱家先緊張」，希望透過新措施向社會及醫護人員發放信息，顯示高層及臨牀管理人員均十分緊張，「咁自然大家都會努力啲緊張啲。」另外，醫管局將檢討醫護薪酬制度，他指，與政府財赤無關，希望鼓勵及向做得好的醫護人員提供獎賞，做得不理想亦應有影響，相信有助加強醫護工作動力。

被問到政府財赤會否影響醫管局十年發展計劃，高拔陞指，首個十年計劃已進入後半段，所有工程正在進行，不受影響；醫管局亦正規劃第二個十年計劃，他認為建設醫院是非常長遠的事，「唔會因為短時間嘅經濟，長遠嘅唔理」，不過現時考慮財赤是否有影響是言之過早，仍要與政府商討及視乎社會情况。高拔陞亦強調，醫管局一直以來善用公共資源及公帑，會透過科技等提高效率。