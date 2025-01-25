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特區政府強烈譴責美國議員再提「法案」恫嚇維護國安人員 (19:40)

美國國會眾議員金映玉（Young Kim）與麥高文（Jim McGovern）繼2023年後，在美國時間周五（24日）再聯合提出法案，要求美國政府檢視48位未曾受到美國制裁的香港官員和司法人員等，列入考慮制裁名單，包括律政司長林定國、國安委秘書長歐智光、警務處長蕭澤頤、終審法院首席法官張舉能、國安案件指定法官蘇惠德、刑事檢控專員楊美琪、副刑事檢控專員周天行等。

特區政府今日（25日）回應，就有美國議員再次提出所謂「法案」，妄圖恫嚇維護國家安全的有關特區人員，並以不實和偏頗言論，刻意誤導公眾、抹黑《港區國安法》，表示強烈譴責。

特區政府發言人表示，香港特區負有維護國家安全的憲制責任。據《聯合國憲章》為基礎的國際法及國際慣例，維護國家安全是所有主權國家的固有權利。很多普通法司法管轄區，例如美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭等西方國家及新加坡等，都制定了多部維護國家安全的法律。美國政客卻對此視而不見、大放厥詞，是典型的政治霸權和虛偽的雙標。

《港區國安法》實施4年多讓經濟活動迅速回復正常

發言人又說，《港區國安法》實施4年多以來，讓市民生活和經濟活動迅速回復正常，營商環境得以恢復並持續改善，根據《世界經濟自由度2024年度報告》，香港在165個經濟體中獲評為全球最自由經濟體；而根據《2024年世界競爭力年報》，香港排名更上升兩位至全球第五位，但該等美國政客對有關實況執意置若罔聞，更公然叫囂向履職盡責的特區人員作出所謂「制裁」，拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責，又強調對於所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，定當繼續堅定不移履行維護國家安全的責任。

特區政府強烈敦促該等美國政客認清事實，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

 

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