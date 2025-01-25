真鈔夾「練功券」騙手表金鏈　警拘4男女 (18:45)

中區警區刑事部督察曾健華表示，本月有兩名賣家分別在網上社交平台發文出售手表及金鏈，其後分別收到私訊，表示有意購買該物件，並相約賣家去到中區共享辦公室交收。賣家帶同物件到達該共享辦公室與4人會面，其間有人將裝在透明膠袋的一疊疑似鈔票交給賣家作為保證金，並要求檢驗手表和金鏈等藉口，帶同該物件離開，惟一去不返。

賣家其後察覺有可疑，打開裝有鈔票膠袋點算時，始揭發該「保證金」只有底面兩張為真的500元鈔票，其餘夾在中間的均為「練功券」假鈔。兩賣家分別在1月21及23日報案，中區警區刑事部與港島總區刑事部展開聯合行動，翻查閉路電視及深入調查，於1月23至25日先後拘捕3男1女。警方仍在調查兩宗案件是否涉及更多騙徒。據了解，兩宗案被騙去分別為一條約值9萬元金鏈及一隻約值16萬元手表，兩案分別檢獲199張及300張「練功券」假鈔。