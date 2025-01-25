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屢有大學生墮騙案　蕭澤頤：近八成受害人首年來港　防騙測驗將推至各大學 (18:40)

近月本港部分大學累計約百名學生墮騙案，合共被騙數千萬元，其中港大要求各學院學生須在限期前完成防騙測驗。警務處長蕭澤頤今（25日）指，近八成內地生受害人均是首年來港，騙徒在其開學前接觸。對於坊間認為填問卷是「小題大做」的方法，他反問若受害人是身邊的親友，會否希望警方做更多宣傳。他透露，計劃把防騙測驗推廣至其他大學，強調並非不填問卷就拒讓學生來港，而是要確保每名內地港生均能接收相關訊息。

蕭澤頤今出席警察學院結業會操後，主動提及內地生在港受騙情况。他表示，由於內地生首年來港，對本港環境不熟悉，加上騙徒為免內地生開學後接觸防騙宣傳，開學前已接觸內地生。他指，警方在校內及社交平台作大量防騙宣傳，「甚至在廁所都張貼宣傳單張」，但很多受害學生認為事不關己而未有理會。

一名內地男學生前年墮入「假冒內地官員」電話騙案，被騙約200萬元後感內疚而輕生。蕭澤頤引述死者父親的錄音，呼籲社會各界推出「實質而有力的措施和手段」，保障來港學生不被詐騙分子傷害，希望案件能「喚起社會對學生的保護和關愛」。蕭指，上月曾向本港8間大學校長分享騙案情况，而各大學正思考如何將防騙訊息推廣至每個學生的方法。

去年首11月，警方接獲騙案較前年同期升約8.7%。蕭澤頤表示，前年首11個月與2022年同期比較，騙案升幅約45%，2022年首11個月則比2021年同期升約48%，認為去年情况有改善，但警方仍期望做好宣傳，減低騙案。

相關字詞﹕騙案 警方

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