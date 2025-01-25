血庫存量僅餘2日　輸血服務中心籲市民捐血 (15:39)

紅十字會輸血服務中心表示，全港所有公私營醫院的血液均由其供應，平均每日須收集650包血液才能滿足全港需求，而過去一個月平均每日血液收集量僅約500包；一月份的血液收集量與去年同期比較下跌近兩成，少收近3000包血液。

紅十字會輸血服務中心表示，踏入流感高峰期後，有些已登記捐血的市民因罹患流感未能捐血，不少市民假期離港外遊，亦減低捐血意欲。而公立醫院則踏入服務需求高峰期，每日用血量顯著上升，較去年同期上升逾一成。

行政及醫務總監李卓廣透露，近日各大醫院用血量多的手術數目大幅上升，一月至今中心共接獲14宗大量用血個案，所需血液共247包，涉及肺部移植、肝臟移植、產後大量出血、血癌及各嚴重心臟疾病，以及包括重型地中海貧血症等病人的輸血治療。

農曆新年期間大部分捐血站照常開放，年齡介乎16至65歲，體重達41公斤或以上的健康人士均可加入捐血者的行列，符合特定條件人士甚至可捐血至75歲。此外，新春期間（1月29日至2月1日）成功捐血可獲新春福袋一個。

農曆新年公眾假期期間開放的捐血站及營業時間如下：

29日（農曆年初一）：銅鑼灣、旺角、荃灣捐血站，於上午11時至下午7時開放；西九龍捐血站於上午9時半至下午6時開放。

30至31日（農曆年初二、初三）：銅鑼灣、觀塘、旺角、沙田、荃灣、元朗捐血站，於上午11時至下午7時開放；西九龍捐血站於上午9時半至下午6時開放。