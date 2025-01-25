鄧炳強：緬甸獲救29歲港人下周一可返港與家人過年 (09:57)

保安局今早發出新聞稿指，專責小組成員昨晚在該港人被送抵曼谷後在拘留中心見面，小組成員向他致以慰問，他對小組成員親身前往泰國跟進他的個案表示感謝，亦十分欣喜下周一能回港。該名人士的精神和身體狀況良好，專責小組成員隨即就其回港事宜作安排，並會於返港後繼續跟進調查其個案。

鄧炳強在節目指，專責小組自2022年起成立，已協助43名港人回港，直至去年第二季港府再接獲求助，專責組隨即與泰國當局取得聯繫，工作一直沒有停，但不會一直公開行動，以免影響營救工作。

新聞稿亦提及鄧炳強對於再有一名港人獲救，並能於農曆新年前返港與家人團聚感到非常欣慰。鄧又衷心感謝外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、中國駐清邁總領事館、緬甸駐香港總領事館、泰國駐香港總領事館、香港駐曼谷經濟貿易辦事處及泰國有關當局 等多方的支援和協助，以及對個案的重視，促成該名港人在可行情況下 於短時間內回港。鄧同時亦讚揚專責小組努力不懈，致力跟進該名人士的個案，並協助他盡快返港。

來自保安局、香港警務處和入境事務處的專責小組成員，於1月21日抵達泰國後一直與不同單位協調聯絡，分別與中國駐泰王國大使館、泰國國家警察轄下的泰國移民局副局長潘塔納和移民拘留中心主管，以及泰國司法部轄下專責特別調查及專責打擊人口販運的部門首長開會，商討安排該名獲救港人盡快返港事宜，並跟進其餘的求助個案。專責小組會繼續與相關單位保持密切聯繫，積極跟進其餘10宗仍未返港的相關求助個案。