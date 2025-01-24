大灣區低空經濟聯盟提20多份試點項目申請　涉地質公園觀光、無人機送藥等 (18:50)

多間機構在記者會上簡介申請項目內容，其中有機構提出發展低空載人旅遊。中旅國際投資有限公司投資發展中心副總經理何偉華指，計劃在富香港特色的地區推動低空觀光，以載人飛行器接載市民及旅客遊覽地質公園及具地貌特色的地區，相較直升機需機師操作及噪音較大，飛行器毋須人手操作，可全自動升降及噪音較少，相信收費會較便宜且舒適度更優勝，對市民會有吸引力。

另有機構申請以無人機送藥及醫療巡查，中國移動香港政企客戶部總裁張煒指，將與迅蟻無人機研究由醫院送藥到偏遠鄉郊，另盼應用無人機在大型活動、單車徑等進行急救人員巡邏，舉例無人機可代替醫療輛助隊周末及公眾假期於吐露港沿海單車徑上空巡邏，識別傷者後再通知人員到場協助。

Esri中國（香港）有限公司首席執行官徐開源則指，共提交了5項試點項目申請，當中會與政府部門合作，以無人機協助漁護署巡查非法捕魚、為環保署送遞空氣監測感應器等。

葛珮帆引企業反映申請期太短 盼當局公布應用場景需求清單

創會會長、民建聯立法會議員葛珮帆指，聯盟接獲不少本港及海內外企業反映，首批沙盒申請時間只有一個多月太短，期望政府盡快公布第二批申請時間表，讓業界做好準備。她又指，業界在申請過程中發現各政府部門對推動低空經濟態度被動，有機構提出合作後，部門稱需待低空經濟發展工作組協調，令機構處兩難及感疑惑「到底係得到支持先申請，定申請咗先會得到支持？」，她建議各部門主動公布低空經濟應用場景需求清單，讓企業可按需要為部門構思適合的低空經濟應用場景。