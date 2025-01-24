國泰尼泊爾抵港航班43人食物中毒　衛生防護中心不排除機上供應紅菜頭沙律受金黃葡萄球菌污染 (16:35)

中心調查顯示，其中兩名患者的糞便樣本經化驗後，證實對金黃葡萄球菌呈陽性反應，而受影響人士的整體臨牀病徵及潛伏期，亦與由金黃葡萄球菌引起的食物中毒吻合。調查亦顯示，全部43名受影響乘客均曾在飛機進食機上提供的食物，而他們在上機前並無共同進食任何相同食物。根據病例對照研究的分析，中心認為機上提供的紅菜頭沙律是唯一與病發有顯著統計學關聯的食物，顯示食用紅菜頭沙律是發病的風險因素。

衛生防護中心調查期間，發現該款紅菜頭沙律自今年1月起獨家供應予國泰由加德滿都抵港航班。中心人員兩度巡視該食物製造廠，發現紅菜頭沙律涉及多個須經人手處理的步驟，有機會增加受金黃葡萄球菌污染的風險，已於1月10日指示暫停供應紅菜頭沙律，其後未再接獲相關航班的食物中毒報告。

今次事件涉及於1月8日和9日乘坐CX640抵港的乘客中，共有43人在機上用餐後約10至60分鐘出現嘔吐、噁心、腹痛和腹瀉等食物中毒病徵。受影響人士年齡介乎11至75歲，全部人毋須留院治療。

國泰再次向所有受影響的乘客致歉，強調非常重視食物安全事宜，確認並無其他航線有供應該款沙律，近日亦沒有收到其他類似懷疑食物中毒症狀的報告。國泰亦表示，實驗室檢測57個樣本，當中亦沒有發現任何污染跡象，已採取額外措施加強整個食物處理程序的監控，增強員工在食物衛生的培訓，以及採納衛生防護中心提出的所有建議。