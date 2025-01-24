反恐第二案　辯方質疑記事冊紀錄不全　警員稱曾在私人筆記簿記錄 (16:22)

首被告何卓為2020年3月7日在港鐵青衣站被捕，翌日帶返青衣警署。案發時隸屬有組織罪案及三合會調查科、現駐守網罪科的高級警員黃維傑供稱，他曾跟隊協助拘捕行動，並以私人筆記簿記錄3月8日凌晨12時至2時的工作流程，再把資料整理入警方調查報告。

辯方盤問時質疑，黃維傑的警員記事冊記錄不全，或者「選擇性」填寫記事冊。黃否認說法，強調曾在私人筆記簿記下工作事項，只有本人親自參與的工作會寫入警員記事冊；因事隔多年，私人筆記簿可能已棄置或銷毀。

辯方關注，何卓為3月8日凌晨2至3時在警署見律師時，黃維傑是否在房間外守候。黃供稱自己在門外獨自看守，不知道隸屬同一小隊的警員梁家俊、李百謙、警長劉永旭及警署警長林偉亮身在何處。昨日聆訊中，李百謙稱小隊4人均在門外等候，指各人無其他工作，同時在門外把守是合理的事。

控方接下來傳召網罪科警長李紋龍。李紋龍供稱3月7日奉召前往青衣站，負責技術支援角色，警員李百謙搜出何卓為的3部手機後，他著李百謙盡快將手機放入防干擾袋，避免資料被刪除，李百謙隨即照辦。辯方一度問及青衣站的工作細節，法官陳仲衡斥辯方不宜「釣魚式盤問」，屬浪費時間。聆訊下周一續。