建造業界開會檢視地盤施工程序　與會者稱各方同意要有安全管理 (16:08)

香港建造業總工會今午在社交平台撰文，提到今早與港九搭棚同敬工會均有參與「武林大會」，又指面對嚴重工業事故頻繁，業界有迫切需要檢討安全管理制度及意識，提升前線管理人員安全水平，改變工地安全環境，續形容會議上各業界持分者對如何提升棚架安全展開的討論理性務實而有成效。

有份參與會議的港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，各方在將近三小時的會議上均積極表達意見，主要討論冧棚原因。其中就連牆器的使用情况，玻璃幕牆業界也在會上提及其難處，指每當發現連牆器阻礙工作，很難找到人幫忙更改位置。

他指，會上各方都同意施工程序中要有安全管理，並同意往後施工程序中合理改動棚架前要先跟管工及棚業專業人士作磋商。他都提到，會上有人建議工程師未來設計樓宇時，在外牆設永久牢固點，方便往後維修，當有需要搭棚或用吊船，永久牢固點能增加承托。他說，今次會議屬初步討論，未及討論落實的細節，勞工處稍後會安排更多會議與業界討論。