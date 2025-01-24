明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案︳黎與美國參議員持印「光時」黑衣合照稱無留意　官：若衣服印裸女仍會拍照？ (15:42)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（24日）踏入第125日審訊。控方續就2019年10月黎的美國之旅盤問，其間展示一張圖片，顯示黎跟時任美國參議員斯科特手持印有「光時」字句的黑衣合照。黎供稱，手握該襯衣合照是斯科特的主意，當時他不知道衣服上印上什麼，又說「我需要仔細檢查那裡（衣服上）的一切嗎？」法官杜麗冰質疑，若衣服印有裸女，黎是否仍會手持它拍照？黎稱「我不回答假設性問題。」

黎智英供稱，2019年10月赴美期間，跟時任美國參議員斯科特，以及美國聯邦眾議院前議長佩洛西見面，當時他沒跟社運人士張崑陽一同會見任何人。

就著美國之旅，控方代表副刑事檢控專員周天行展示的資料提到，2019年9月23日，黎智英的助手Mark Simon向黎轉述，美國國家安全委員會的人「見到你會很開心」。對於此則信息，黎強調「他們（美國國家安全委員會）關心我，而不是我關心他們」，並澄清2019年10月赴美期間，沒跟美國國安委的人見面，但此前有見過國安委人員，包括美國前副國家安全顧問Matt Pottinger和對方的助理。此外，周天行向黎問及美國國安委的職權，黎說不知道國安委會就制裁向美國總統提出建議。

另一方面，控方展示黎智英與不同人士的電郵通訊，其中在2020年4月，美國前副國防部部長沃爾福威茨把標題為「Magnitsky Act」(馬格尼茨基法案)的電郵，發予Mark Simon和時任國務院資深顧問惠頓等，並抄送給黎和美軍前副參謀長基恩。

黎智英回覆電郵指，「美國是我們現在唯一的救世主，如果美國不採取行動，我們很快就會完蛋」。惠頓回覆時則談及時任中聯辦主任駱惠寧，並附上有關制裁的法案；黎就此回應「好主意」。

黎在庭上確認，當時希望美國提供幫助，因為除美國外無其他人在乎香港。黎又確認惠頓在電郵主張制裁駱惠寧，而他亦同意將駱惠寧列為制裁目標屬好主意。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英案 港區國安法 蘋果日報

上 / 下一篇新聞