黎智英案︳黎與美國參議員持印「光時」黑衣合照稱無留意　官：若衣服印裸女仍會拍照？ (15:42)

黎智英供稱，2019年10月赴美期間，跟時任美國參議員斯科特，以及美國聯邦眾議院前議長佩洛西見面，當時他沒跟社運人士張崑陽一同會見任何人。

就著美國之旅，控方代表副刑事檢控專員周天行展示的資料提到，2019年9月23日，黎智英的助手Mark Simon向黎轉述，美國國家安全委員會的人「見到你會很開心」。對於此則信息，黎強調「他們（美國國家安全委員會）關心我，而不是我關心他們」，並澄清2019年10月赴美期間，沒跟美國國安委的人見面，但此前有見過國安委人員，包括美國前副國家安全顧問Matt Pottinger和對方的助理。此外，周天行向黎問及美國國安委的職權，黎說不知道國安委會就制裁向美國總統提出建議。

另一方面，控方展示黎智英與不同人士的電郵通訊，其中在2020年4月，美國前副國防部部長沃爾福威茨把標題為「Magnitsky Act」(馬格尼茨基法案)的電郵，發予Mark Simon和時任國務院資深顧問惠頓等，並抄送給黎和美軍前副參謀長基恩。

黎智英回覆電郵指，「美國是我們現在唯一的救世主，如果美國不採取行動，我們很快就會完蛋」。惠頓回覆時則談及時任中聯辦主任駱惠寧，並附上有關制裁的法案；黎就此回應「好主意」。

黎在庭上確認，當時希望美國提供幫助，因為除美國外無其他人在乎香港。黎又確認惠頓在電郵主張制裁駱惠寧，而他亦同意將駱惠寧列為制裁目標屬好主意。